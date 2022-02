Israelsk politi skal ha spionert på Netanyahus son

utenriks

Israels største næringslivsavis Calcalist melde sist veke at israelsk politi utan godkjenninga til retten hadde nytta Pegasus-programvara mot fleire av leiarane i protestrørsla mot tidlegare statsminister Benjamin Netanyahu.

Måndag skriv avisa at spionprogramvara frå israelske NSO Group òg er nytta mot den eine av sønene til Netanyahu, Avner, og dessutan mot eit av vitna i korrupsjonssaka mot Netanyahu, Ilan Yeshua.

Israelske medium har tidlegare meldt at den tidlegare Netanyahu-medarbeidaren Shlomo Filber, som er eit av dei sentrale vitna frå aktoratet i saka mot Netanyahu, har vore overvakt av politiet.

Lover gransking

Sjefen for det israelske politiet, Kobi Shabtai, opplyser at han har bede tryggingsminister Omer Barlev om å opprette ein ekstern og uavhengig granskingskommisjon.

– I den grad kommisjonen finn avvik eller feil, så vil dette bli handtert i samsvar med lova, heiter det i ei fråsegn frå Shabtai.

Israels riksadvokat og justisdepartementet i landet har frå før varsla gransking for å fastslå om bruken til politiet av Pegasus har vore i strid med lova.

Ironisk lagnad

Benjamin Netanyahu er tiltalt for bestikkingar, bedrageri og tillitsbrot, men krev no at rettssaka mot han blir stansa inntil opplysningane om bruk av Pegasus er granska.

Redaktøren i den israelske avisa Haaretz, Aluf Benn, kallar dette ein ironisk lagnad og peikar på at Netanyahu sjølv som statsminister sørgde for at ei rekkje autoritære regime i verda fekk tilgang til den israelske spionprogramvara. No gir Netanyahu Pegasus skulda for sitt eige politiske fall, konstaterer han.

– Han håpar no at dei siste avsløringane skal snu det juridiske tidvatnet til hans eigen fordel, gjere dei som har etterforska han om til gjerningsmenn som har drive ulovleg overvaking, og sjølv komme frå historia med fjørene intakte, skriv Benn.

Gir tilgang

Pegasus gir tilgang til all kommunikasjon via telefon, og programvara kan skru på kameraet og mikrofonen for telefonen for å spionere utan at brukaren merkar det.

Ifølgje Amnesty International er Pegasus funne i telefonane til minst 14 statsleiarar, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron.

Journalistar og opposisjonelle

Finske diplomatar har òg fått telefonane infiserte med spionprogrammet, og telefonane til norske diplomatar blir jamleg undersøkte av frykt for det same, har NTB fått opplyst.

Svartelista og saksøkte

