Klart for ny runde med atomsamtalar i Wien

utenriks

– Den åttande runden med samtalar i Wien, der Kina, Frankrike, Tyskland, Russland, Storbritannia, Iran og USA vil delta, blir i morgon teken opp att i Wien, tvitrar EU-talsmannen Alain Matton.

Mellombels oppheva

USAs tidlegare president Donald Trump trekte i 2018 USA frå atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland var med på å inngå i 2015.

Iran har svart med å trekkje seg frå delar av avtalen, men har samtidig gått med på forhandlingar med resten av signaturstatane i håp om å lokke med USA igjen.

President Joe Biden har nekta å oppheve sanksjonane Trump innførte mot Iran, men varsla fredag ei mellombels oppheving av sanksjonane som har hindra andre land i å samarbeide med Iran om sivile atomprosjekt.

Ikkje nok

Irans utanriksminister Hossein Amir-Abdollahian karakteriserte laurdag dette som eit positivt og tillitskapande trekk, men understreka samtidig at alle sanksjonar må opphevast for at det kan bli snakk om ein ny avtale.

Amir-Abdollahian gjentok laurdag òg kravet om garanti for at USA ein gong i framtida ikkje på nytt vil trekkje seg frå avtalen.

– Vi ønskjer og krev politiske, juridiske og økonomiske garantiar, sa han.

Ikkje beviser

Amerikansk etterretning konkluderte alt i 2012 med at det ikkje låg føre bevis for at Iran hadde bestemt seg for å utvikle atomvåpen, heller ikkje at landet hadde teke opp att forskinga på atomstridshovud som vart stansa i 2003.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har under dei mange inspeksjonane sine ved iranske anlegg heller ikkje funne bevis for noko atomvåpenprogram, men Israel hevdar at iranarane fører verda bak lyset.

Atomavtalen sikra omverda innsyn i dei iranske atomanlegga, mot at dei internasjonale sanksjonane mot landet vart oppheva.

(©NPK)