Libanon leverer tilbake irakiske antikvitetar

I forsegla trekassar vart 331 tavler med kileskrift overført frå Nabu-museet nord i Libanon til Iraks hovudstad Bagdad. Gjennom fleire tiår med krig og konfliktar har Irak opplevd at ei lang rekkje kunst- og kulturskattar er plyndra og ført ut av landet.

– I dag har Irak fått heim 331 tavler med kileskrift, fortalde leiaren for kulturminnerådet i landet, Laith Majid Hussein, til pressa. Han takka Libanon og museet for samarbeidet og for å ha tilrettelagt for å returnere tavlene.

Dei antikke tavlene er frå ulike epokar. Nokre av dei går heilt tilbake til det akkadiske rikte rundt 2.600 år før tidsrekninga vår, medan andre er frå det tredje sumeriske dynastiet i oldtidsbyen Ur og det babylonske riket, som stansa i år 1594 før Kristus.

Kileskrift er eit av dei eldste skriftsystema og vart skrive med kileforma teikn på leirtavler. Det vart brukt av fleire folk i regionen i oldtida.

