utenriks

Det opplyser den tyske forsvarsministeren Christine Lambrecht måndag.

Styrkeoppbygginga skjer samtidig som frykta er stor for at russiske styrkar skal invadere Ukraina. Russland har likevel fleire gonger sagt at dei ikkje har nokon planar om det.

Tyskland har for tida 500 soldatar stasjonerte i Litauen der dei utgjer ein del av Natos styrkar.

