Tysklands statsminister besøkjer Biden i Det kvite hus

Turen blir den første til Washington for Scholz etter at han vart vald, men situasjonen langs den russisk-ukrainske grensa gjer besøket alt anna ein rutinemessig.

Den transatlantiske alliansen mellom Tyskland og USA er trekt i tvil som følgje av den tyske tilslutninga til Nord Stream 2-prosjektet med Russland, som både USA og austeuropeiske land har kritisert tungt. Tyskland har òg vorte kritisert for manglande vilje til å sende våpen til Ukraina.

Kort tid før avreise til Washington avviste Scholz i eit intervju med kringkastaren ARD at Tyskland under leiinga hans no er det svakaste leddet i Nato.

– Det er eit feilaktig bilete som heller ikkje er framståande i Washington, sa han.

Besøket er starten på ein diplomatisk offensiv frå Tyskland, som endar med at den tyske statsministeren besøkjer Kiev og seinare Moskva neste veke.

Før det møtes leiarane for Latvia, Litauen og Estland i Berlin, og det skal vere samtalar mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og Polens president Andzej Duda. Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock er på si side måndag i Ukraina, der ho skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utanriksminister Dmytro Kuleba i Kiev.

Tema for samtalane der er venta å vere Tysklands respons på Ukrainas bønn om våpenleveransar, noko den tyske regjeringa hittil har avvist.

