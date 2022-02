FN: Seks av sju menneske i verda kjenner auka uvisse

utenriks

Klima, koronavirus, krig, konflikt og sosiale forhold blir trekt fram som drivarane for folks veksande uvisse i rapporten «New threats to Human Security in the Antrophocene» frå FNs utviklingsprogram (UNDP) som vart lagt fram tysdag.

Antrophocene (antropocen) er namnet på epoken vi lever i, der menneskeleg aktivitet for første gong har meir påverknad på naturen enn omvendt.

Rapporten viser at kjensla av tryggleik blant folk er på eit historisk botnnivå i nesten alle land, inkludert dei rikaste landa. Det trass i mange år med aukande sosioøkonomisk utvikling.

Sjølv i land med dei høgaste nivåa innanfor helse, velstand og utdanningsmoglegheiter blir det melde om meir uvisse hos befolkninga enn for ti år sidan.

– Sjølv om global rikdom er høgare enn nokon gong før, er eit fleirtal av menneske bekymra for framtida, og denne bekymringa har sannsynlegvis vorte forsterka av pandemien, seier UNDPs leiar Achim Steiner.

– I søken etter uhemma økonomisk vekst, held vi fram med å øydeleggje naturen medan forskjellane aukar, både i og mellom land. Vi har behov for ein utviklingsmodell som tek utgangspunkt i vern av planeten vår med nye, berekraftige moglegheiter for alle, seier han.

Fallande levealder

FN anslår at seks av sju menneske globalt kjende på uvisse allereie før koronaviruspandemien kom og kasta verda inn i ein kaotisk situasjon. Usikkerheitskjensla har stige i dei fleste land FN har data for, inkludert ein kraftig vekst i nokre av landa som skårar høgast på Indeksen for menneskeleg utvikling (HDI).

Pandemien har no påverka alle og ramma velferda alles, noko som fører til ei akutt fryktkjensle på verdsbasis, ifølgje FN. For første gong har indikatorar for menneskeleg utvikling falle drastisk, i motsetning til under alle tidlegare globale kriser. Mellom anna har forventa levealder globalt no sokke for andre år på rad.

Ifølgje FN rammar pandemien òg skeivt og forsterkar ei rekkje eksisterande forskjellar på kloden. Mellom anna er det i størst grad kvinner som har måtta tilpasse seg heimekontor, og det har òg vore ein kraftig auke i vald mot kvinner. Folk som lever i urban fattigdom, blir spesielt hardt ramma av dei helsemessige og økonomiske konsekvensane av pandemien.

Svolt og klimaendringar

I rapporten blir det òg trekt fram at svoltproblema aukar. Rundt 800 millionar menneske opplevde svolt i 2020, medan rundt 2,4 milliardar menneske lever med ein usikker matsituasjon. FN meiner dette er eit resultat av kumulative sosioøkonomiske og miljømessige effektar som har bygd seg opp før 2019, men som har vorte forsterka av pandemien i 2020 og 2021.

FN anslår at 40 millionar menneske, i hovudsak i utviklingsland, risikerer å døy som følgje av ulike konsekvensar av klimaendringar og høgare temperaturar frå no og fram til slutten av hundreåret. FN-rapporten viser òg at dei meir utvikla landa har ein tendens til å kapitalisere og dra fordel av naturressursar, men også lide minst av konsekvensane.

Talet på menneske drive på flukt er dobla det siste tiåret og nådde rekordhøge 82,4 millionar i 2020, medan rekordhøge 1,2 milliardar menneske lever i område som blir påverka av konfliktar.

FN trekkjer fram at digital teknologi kan bidra til å løyse mange av problema i den antropocene epoken, men understrekar at det med dette kjem nye truslar.

– Pandemien akselererte det digitale skiftet i den produserande økonomien, men datakriminalitet skaut samtidig i vêret. Det er venta at dei årlege kostnadene av dette vil passere seks tusen milliardar dollar innan slutten av 2021.

Mindre

Rapporten understrekar òg den sterke samanhengen mellom minkande tillit og kjensle av utryggje. Personar med høgare grad av usikkerheitskjensle er tre gonger så laga til til ikkje å ikkje stole på andre. Denne tendensen er sterkast i landa med høg menneskeleg utvikling.

For å løyse desse utfordringane må styresmakter verda over tenkje meir heilskapleg når dei tek avgjerder, meiner FN. Dei må tenkje vern, miljø og utvikling samtidig.

– Eit avgjerande element for praktisk handling, som blir framheva i rapporten, er å utvikle ein sterkare global solidaritet basert på ideen om felles tryggleik. Felles tryggleik anerkjenner at eit samfunn berre kan vere trygt dersom nabosamfunn òg er det. Dette er noko vi ser altfor tydeleg i den noverande pandemien: land er stort sett makteslause når det gjeld å hindre at nye mutasjonar av dette koronaviruset kryssar grenser, seier Asako Okai, FNs assisterande generalsekretær og direktør for UNDPs krisebyrå.

(©NPK)