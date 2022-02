Labour-leiar måtte reddast av politiet

utenriks

Hendinga skjedde måndag, ei veke etter at statsminister Boris Johnson skulda Starmer for ikkje å ha forfølgd Jimmy Savile rettsleg.

Savile var ein TV-kjendis som etter sin død vart skulda for å ha forgripe seg mot hundrevis av jenter og unge kvinner. Starmer jobba tidlegare som riksadvokat.

Opposisjonsleiaren måtte hjelpast inn i ein politibil i nærleiken av Parlamentet då demonstrantar kom med grunnlause påstandar om at han «beskyttar pedofile». Andre ropte «forrædar» og kritiserte han for å støtte koronavaksinasjon og for ikkje å motsetje seg politikken til regjeringa og verne vanlege arbeidsfolk.

Johnsons uttale kom under ein debatt i Parlamentet. Etter dette har ei rekkje av Johnsons medarbeidarar trekt seg i protest.

Johnson ville tysdag ikkje be om unnskyldning for uttalen, og han avviser at han kan skuldast for den hatske stemninga mot Storbritannias opposisjonsleiar. I ei Twitter-melding fordømmer han likevel åtferda til demonstrantane som «uverdig» og «heilt uakseptabel».

