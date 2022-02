Macron: – Det blir inga russisk eskalering

utenriks

Dei to møttest i eit fem timar langt møte i Moskva måndag kveld. Putin uttalte i etterkant til pressa at Macron kom med fleire gode forslag for å løyse krisa.

Macron har no reist vidare til Ukrainas hovudstad Kiev, der han skal møte president Volodymyr Zelenskyj. Macron snakka optimistisk om Putin-møtet då han tysdag møtte pressa i Kiev.

– Eg oppfatta at det ikkje kjem til å bli noka forverring eller opptrapping, seier Macron.

– Målet mitt var å fryse dette spelet for å forhindre ei eskalering og opne opp for nye perspektiv. Slik eg vurderer det, er dette målet oppfylt, seier han.

Macron er den første vestlege leiaren som møter Putin sidan Ukraina-konflikten eskalerte i desember, og han skal no prøve å overtyde den ukrainske presidenten til å gå med på kompromiss for å roe ned situasjonen.

