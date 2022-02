Minst eitt barn skal vere drepe i samanstøytar i al-Hol-leiren

utenriks

– Redd Barna er skaka etter nyheita om at minst eitt barn er drepe og fleire andre såra etter at tryggingsstyrkar opna eld i al-Hol-annekset. Denne hendinga er ei sterk påminning om farane som barn blir utsette for kvar einaste dag i leiren. Al-Hol er ikkje nokon stad for barn, seier Sonia Khush, som er sjef for Redd Barnas arbeid i Syria.

Skytinga skjedde i eit strengt vakta område av leiren, kjent som annekset. Der sit 2.000 kvinner frå 57 land innesperra saman med rundt 8.000 barn. Kvinnene blir rekna som dei mest hardnakka IS-tilhengjarane i den kurdiskdrivne leiren.

Redd Barna ber igjen om at barna må hentast ut av dei respektive heimlanda sine.

