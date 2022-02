Nye rundar i retten for Aleksej Navalnyj

utenriks

Navalnyj (45) sonar i dag ein dom på 2,5 år i ein russisk fangeleir for brot på meldeplikta etter ein tidlegare vilkårsdom.

Ein domstol i Moskva opplyste tysdag at det blir nye rettsmøte knytt til fleire andre tiltalar mot Navalnyj. Ein av dei dreier seg om påstått underslag frå organisasjonane hans. Strafferamma her er ti års fengsel.

I tillegg risikerer han seks månaders fengsel for å ha vist forakt for retten under rettssaka mot han i fjor.

Vidare risikerer Navalnyj opptil ti års fengsel for påstått ekstremisme. Etterforskinga av denne saka vart igangsett i fjor.

15. februar skal det haldast rettsmøte knytt til skuldingane om underslag og forakt for retten. Dei vil gå føre seg i fangeleiren utanfor Moskva, ifølgje Navalnyjs advokat Olga Mikhajlova.

I 2020 vart Navalnyj forgifta og deretter sendt til Tyskland for behandling. Sjølv hevdar han at det var russiske styresmakter som stod bak forgiftinga, noko regjeringa i Moskva avviser.

I ein periode låg han i koma på eit sjukehus i Berlin – noko som var årsaka til at han ikkje fekk meldt seg jamleg for politiet og seinare vart dømt til 2,5 års fengsel.

(©NPK)