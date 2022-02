Taliban i Sveits for samtalar om bistand og menneskerettar

utenriks

Representantar frå gruppa som tok makta i Afghanistan i fjor, skal møte Røde Kors og andre organisasjonar i Genève.

– Medlemmene av delegasjonen skal ha samtalar om tilgang for humanitær bistand, vern av bistandsaktørar og respekt for menneskerettar, seier ein talsperson for sveitsisk UD til nyheitsbyrået AFP.

– Vern av barn i konfliktar og administrasjon av minelagde landområde står òg på dagsordenen for møtet, seier ho.

Også representantar for det sveitsiske departementet skal møte delegasjonen i løpet av veka. Talspersonen understrekar at Talibans nærvær i Sveits likevel ikkje innerbærer ei legitimering eller anerkjenning av styret deira i Afghanistan.

Islamistgruppa tok kontroll over heile landet i august etter at USA og forbundsfellane deira trekte seg ut. Sidan då har landet vorte kasta ut i økonomisk kaos, med aukande inflasjon og arbeidsløyse.

I januar var ein delegasjon frå Taliban i Noreg. Også norske styresmakter understreka at kontakten ikkje er ei anerkjenning av islamistane.

(©NPK)