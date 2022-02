USAs høgsterett lèt Alabamas omstridde valkart bestå før mellomvalet

utenriks

Det er Demokratane og svarte veljarar som taper på avgjerda på måndag.

Den aukar sjansane for at republikanarane beheld seks av dei sju plassane som er avsette til Alabama i Representanthuset, medan demokratane truleg må ta til takke med den eine plassen dei har i dag.

Avgjerda til høgsterett er oppsiktsvekkjande sidan eit dommarpanel nyleg gav ordre om at inndelinga av valdistrikta må endrast for at svarte veljarar skal ha like stor moglegheit til å stemme fram favorittkandidatane sine som andre innbyggjarar i Alabama.

Dei tre dommarane, og to vart utnemnde av Donald Trump, meinte òg at inndelinga i dag truleg er i strid med den føderale vallova som skal sikre rettane til veljarane.

– For nært valet

Valdistrikta i Alabama er i dag delt inn slik at svarte veljarar berre utgjer fleirtalet i eitt av dei, medan andre veljarar er i fleirtal i dei seks andre. Dommarpanelet meinte at svarte veljarar bør utgjere fleirtalet i to av dei sju distrikta for å spegle at dei utgjer ein firedel av befolkninga.

Dei fem konservative dommarane i høgsterett, blant dei Trump-utnemnde Brett Kavanaugh, grunngav avgjerda om å setje ordren til dommarpanelet til side med at han vart gitt for tett opptil mellomvalet.

Dei tre liberale dommarane, og dessutan høgsterettsjustitiarius John Roberts, tok dissens. Ein av dei, Elena Kagan, understrekar at avgjerda til dommarpanelet kom fleire månader før nokon skal stemme i kongressvalet. Ho kritiserte òg dei konservative dommarane for å utnytte ein prosess som berre skal brukast i naudstilfelle til å gjere lovendringar utan at saka blir grundig drøfta i høgsterett.

Søksmål frå svarte veljarar

Republikansk-styrte Alabama sørgde for ei ny inndeling i valdistrikta etter ei folketeljing i 2020. Fleire grupper saksøkte delstatsforsamlinga fordi dei meinte at den nye inndelinga førte til at svarte veljarar vart fråtekne innverknad.

Etter at dommarpanelet gav saksøkjarane rett, bad delstatsforsamlinga i Alabama høgsterett om å setje rettsavgjerda til side inntil vidare medan dei anka avgjerda. Delstaten argumenterer for at valkartet er rasenøytralt og at inndelinga som vart gjord i 2020, er i tråd med tidlegare valkart.

Ein av advokatane til saksøkjarane, Deuel Ross, meiner Alabamas valkart er eit skuleeksempel på at vallova Voting Rights Act blir broten. Han kallar avgjerda til høgsterett for nedslåande.

– Rettsprosessen vil halde fram, og vi er sikre på at svarte innbyggjarar i Alabama til slutt vil få det valkartet dei fortener, eitt som representerer alle veljarar på rettferdig vis, seier han.

Lovar avgjerd seinare

Høgsterett opplyser at domstolen på eit seinare tidspunkt vil behandle anken til delstaten Alabama og avgjere om den noverande inndelinga bryt med den føderale vallova, men det er uklart når det skal skje.

Ifølgje New York Times tyder avgjerdene i høgsterett på at domstolen er open for å svekkje den rolla rase har når det gjeld inndelinga av valdistrikt i samband med føderale val. Det kan bety at Voting Rights Act blir sett på ei hard prøve.

Avgjerda til høgsterett i denne saka vil leggje rammene for valet i 2024 og åra framover. Ho kan òg komme til å påverke den politiske representasjonen til minoritetane andre stader i USA.

Alabamas riksadvokat Steve Marshall kallar avgjerda for ein siger og seier at han trur delstaten vil gå sigrande ut av rettsprosessen som går føre seg.

