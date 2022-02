USAs høgsterett lèt omstridde valgrenser i Alabama stå før mellomvalet

utenriks

Dermed har høgsterett sett til side ei avgjerd i ein lågare domstol som kravde at dei omstridde grensene mellom valdistrikta måtte endrast før mellomvalet i 2022.

Det betyr at republikanarane har langt betre moglegheiter til å behalde seks av dei sju plassane i delstaten i Representanthuset enn dersom inndelinga av valdistrikta hadde vorte endra på.

Dagens inndeling inneber at berre eitt av dei sju valdistrikta har fleire svarte enn kvite veljarar sjølv om over ein firedel av befolkninga i delstaten er svart.

Avstemminga i høgsterett enda med fem mot fire stemmer

Dei fem konservative dommarane meinte at avgjerda om at valdistrikta måtte endrast, vart teken for tett opptil mellomvalet.

