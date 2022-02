Guterres langar ut mot skeiv vaksinefordeling

utenriks

– Vaksineforskjell er den største moralske svikten i vår tid. Både folk og land betaler prisen, sa FN-sjefen onsdag.

Han kritiserte situasjonen under lanseringa av eit nytt initiativ for å sikre meir midlar til den globale pandemikoalisjonen ACT-A. Her deltok òg statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) digitalt.

– Vi har alle interesse av å få pandemien under kontroll. Ingen er trygge før alle er trygge, sa han.

ACT-A er eit globalt partnarskap som fremjar utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksinar, medisinar og testutstyr for å handtere koronapandemien.

