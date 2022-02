Japan tilbyr gass til Europa

utenriks

Fleire gassendingar blir allereie omdirigerte til Europa av private japanske firma og dei vil komme denne månaden, sa handelsminister Koichi Hagiuda. Han ville ikkje utdjupe med detaljar om kor mange båtar eller kor mykje LNG det er snakk om.

– Fleire skip vil reise til Europa i mars, men forsyningane vil vere strengt fundert av å sikre at innanlandsk etterspurnad blir dekt, sa han.

Analytikarar vurderer det som usannsynleg at Russland fullstendig vil stoppe forsyningane til Europa i tilfelle det går mot militær konflikt. Vurderinga er òg at Japans forsyningar vil vere utilstrekkelege til å gjere opp for forskjellen viss Moskva skulle knipe inn på leveransane.

Men Tokyos tilbod blir sett i samband med frenetisk diplomatisk manøvrering i samband med Ukraina-krisa.

Hagiuda fortalde journalistar at han hadde fått førespurnader frå USAs og EUs ambassadørar «for å imøtekomme behovet» for drivstoffet i Europa.

(©NPK)