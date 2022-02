utenriks

– Statsministeren kjem i morgon, seier ein talsmann for den polske regjeringa, Lukasz Jasina, til nyheitsbyrået AFP onsdag.

Johnson skal møte den polske statsministeren Mateusz Morawiecki og truleg òg britiske soldatar som er utplasserte i landet.

Storbritannia har allereie utplassert om lag 100 soldatar for å vakte grensa saman med polske soldatar og hindre at asylsøkjarar tek seg over grensa.

