McConnell kritiserer Republikanarane for behandlinga av to partifellar

utenriks

I førre veke vart Cheney og Kinzinger fordømde av Republikanaranes nasjonalkomité, som konkluderte med at dei to er illojale mot ekspresident Donald Trump fordi dei har bidrege i ei interngransking av fjorårets angrep på Kongressen.

Fordømminga har splitta partiet, og no har òg senatoren Mitch McConnell komme på banen.

Ifølgje McConnell er det ikkje oppgåva til nasjonalkomiteen å fordømme dei to partifellane. Han omtaler dessutan angrepet på Kongressen som eit «valdeleg opprør», medan det i resolusjonen til nasjonalkomiteen blir omtalt som «legitim politisk diskurs», ifølgje Los Angeles Times.

– Det var eit valdeleg opprør der målet var å prøve å hindre ei fredeleg maktovertaking frå ein administrasjon til ein annan etter eit legitimt val, sa McConnell då han under ein pressekonferanse tysdag kommentere behandlinga av dei to partifellane for første gong.

Han karakteriserte fordømminga til nasjonalkomiteen av Cheney og Kinzinger som eit brot på norma til partiet om kva saker partiet skal blande seg inn i.

– Tradisjonelt er synet til nasjonalkomiteen av vi støttar alle medlemmer i partiet vårt uansett standpunkt i enkelte saker, sa McConnell.

Fordømminga til nasjonalkomiteen av dei to republikanske representantane har vorte tolka som endå eit forsøk på å tone ned alvoret i fjorårets storming av Kongressen, som førte til at fleire mista livet.

(©NPK)