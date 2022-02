Parlamentsrapport: Brexit skaper trøbbel for britiske selskap

utenriks

Det er rekneskapskomiteen i Parlamentet, eller Public Accounts Committee (PAC), som har utarbeidd rapporten.

Der blir det konkludert med at kostnadene har auka og handelen fall for britiske bedrifter etter at Storbritannia forlét EU, skriv BBC onsdag.

Komiteen åtvarar om at situasjonen kan bli verre når nye importreglar trer i kraft seinare i år.

– Eitt av dei store brexit-løfta var å frigjere britisk næringsliv slik at dei skulle få rom til å maksimere produktiviteten sin og bidra til økonomien, konstaterer komitéleiar Meg Hillier, som tilhøyrer Labour.

Ho føyer til at dette er noko britisk næringsliv har desperat for behov etter pandemien.

– Men så langt er den einaste synlege effekten auka kostnader, papirarbeid og forseinkingar ved grensa, seier ho.

Komiteen er òg bekymra for kva som vil skje når passasjertrafikken over grensa er tilbake til normale nivå etter pandemien. Regjeringas løfte om å skape den mest effektive grensa i verda innan 2025, beskriv komiteen som optimistisk gitt dagens situasjon.

