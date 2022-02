Peru har fått den fjerde regjeringa på eit halvt år

utenriks

Castillo tok i eid den nye regjeringa tysdag. Då var det gått berre fire dagar sidan han avsette den siste regjeringa, som vart sitjande i berre tre dagar under leiing av Héctor Valer.

Valer vart avsett etter skuldingar frå 2016 om vald i heimen.

Castillo har no peika ut tidlegare justisminister Anibal Torres som statsminister til å leie den nye regjeringa.

Torres har mellom anna gått inn for å sende tidlegare president Alberto Fujimori til eit vanleg fengsel for å fullføre dommen på 25 års fengsel, i staden for å sitje i spesialfengsel som no. Fujimori er far til Castillos rival, tidlegare presidentkandidat Keiko Fujimori.

Castillo har peika ut atomfysikar Modesto Montoya til ny miljøvernminister. Montoya erstattar dermed ein uerfaren geografilærar frå ein skule i hovudstaden Lima i dette vervet. Hernán Condori, ein erfaren lege, overtek som ny helseminister. Finansminister Oscar Graham og utanriksminister César Landa beheld verva sine.

Dei stadige utskiftingane av regjeringar har ført til at det er reist tvil rundt Castillos evne til å leie landet: Castillo vart president 28. juli i fjor.

