Tyskland, Frankrike og Polen ber Russland dempe Ukraina-spenninga

utenriks

I ei felles erklæring natt til onsdag, etter eit møte mellom leiarane i dei tre landa i Berlin, ber de Kreml om å gå inn i det dei kallar «viktig dialog» om europeisk tryggleik.

– Allee ytterlegare militære aggresjonar frå Russland mot Ukraina kjem til å få enorme konsekvensar og alvorlege kostnader, uttaler Tysklands statsminister Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron og Polens president Andrzej Duda.

Møtet mellom dei tre leiarane fann stad tysdag kveld etter at Macron hadde besøkt Russlands president Vladimir Putin måndag og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tysdag, medan Scholz var på besøk hos USAs president Joe Biden måndag.

Den spente situasjonen mellom Vesten og Russland har eskalert som følgje av ei styrkeoppbygging på russisk side av grensa mot Ukraina. Det har utløyst frykt i vestlege land for at Moskva kan planleggje ein invasjon i Ukraina. Russland har avvist at dette er tilfelle og skuldar Vesten for skremselspropaganda.

