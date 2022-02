Uvisse rundt langtidscovid etter omikron

utenriks

Enkelte som har vore sjuke med covid-19, kan utvikle ulike langtidsverknader, ofte kalla langtidscovid eller langvarig covid.

Ein kan bli diagnostisert med lidinga ei stund etter å ha hatt sjukdommen, og symptoma kjem ofte rundt 90 dagar etter at sjølve covid-infeksjonen er over, uttalte epidemiolog Maria Van Kerkhove i Verdshelseorganisasjonen (WHO) denne veka.

Nokre av symptoma er tap av smaks- og luktesans, trøyttleik og tungpust.

Risikoen for å få langtidsverknader etter covid er ifølgje forskarane større dersom ein har vore innlagd, men det kan òg finnast hos folk som har hatt eit mildare sjukdomsforløp.

Men det er enno uklart om omikronvarianten har endra hyppigheita av langtidsplager, og forskarane ønskjer å få større klarheit i dette. WHO-epidemiolog Kerkhove seier likevel at det førebels ikkje er nokon indikasjonar på at delen som får langtidsplager, vil endre seg som følgje av omikronvarianten.

Barn og vaksne blir ramma ulikt av langtidsplager, og britiske forskarar og legar har utvikla klarare definisjonar av kva som blir rekna som langsiktig covid hos barn og unge for å få ei betre forståing av symptoma, ifølgje Sveriges Radio Ekot.

– Hos barn kan det teikne seg eit anna bilete, der barnet er veldig plaga av trøyttleik, depresjon, søvnvanskar og den typen unnvikande symptom, seier professor Petter Brodin, barnelege og førsteamanuensis i immunologi ved Karolinska Institutet til Ekot.

