Sykkylven kommune oppmodar ungdomsskuleelevane til å bruke munnbind på skulebussen

Nyhende

Etter at regjeringa kom med nye nasjonale tiltak 3. januar, har Sykkylven kommune kome med anbefalingar om desse.

– Barneskulane og barnehagane skal driftast på gult nivå, noko som betyr at smittevernreglane skal innskjerpast. Ungdomsskulen går over til raudt nivå, og kommunen oppmodar ungdomsskuleelevane om å bruke munnbind på skulebussen, skriv dei i ein mail til Nyss.

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs blir avlyst fram til 18. januar. Dette gjeld også alle aktivitetar innandørs som samlar barn og unge på tvers av klassar og kohortar.

– Kulturskulen, kulturlivet og idrettslivet må redusere drifta i tråd med reglane om redusert sosial kontakt. Innandørs kultur- og idrettsaktivitet må gå ut i denne perioden og anlegga skal stengast. Tandstad skule vert også låst og stengt.

Heimekontor

Sykkylven kommune går også inn for heimekontor for sine tilsette, så langt det er praktisk mogleg i denne perioden.



– Einingsleiarane har ansvar for den endelege vurderinga om den praktiske gjennomføringa, og vurderingar i høve til kven som likevel heilt eller delvis kan arbeide på kontoret.

– Rådhuset vert stengt for publikum. Andre kommunalt tilsette med nøkkel kan kome inn i nødvendige ærend, men må redusere besøka til eit minimum. All fysisk møteaktivitet vert utsett, og møter må avviklast digitalt eller per telefon.

Kommunen viser elles til dei nasjonale smitteverntiltaka som er innført frå 4. januar 2021.

Oversikt over nivåa:

Raudt nivå for ungdomsskule:

• Ingen sjuke skal møte på skolen

• God hand- og hostehygiene er viktig

• Ha rutinar for styrkt reinhald

• Unngå handhelsing og klemming mellom personar

• Del elevar inn i mindre kohortar

• Kohortane bør ha fasteklasserom

• Tilsette bør kome til klasserommet

• Prøv å ha 1 meter avstand mellom elevar og tilsette

• Unngå trengsle og storsamlingar

• Hald avstand i pausar og friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohortar

• Vurder ulike oppmøte tider for elevar



Gult nivå barneskule:

• Ingen sjuke skal møte på skolen

• God hand- og hostehygiene er viktig

• Ha rutinar for styrkt reinhald

• Unngå handhelsing og klemming mellom personar

• Heile skoleklasser kan reknast som ein kohort

• Tilsette kan veksle mellomkohortar/klasser

• Det skal vere trinnvise kohortar på SFO

• Unngå trengsle og storsamlingar

• Ha eigne område i skolegarden for ulike klasser/kohortar i pausar og friminutt

Gult nivå barnehage:

• Ingen sjuke skal møte i barnehagen

• God hand- og hostehygiene er viktig

• Ha rutinar for styrkt reinhald

• Unngå handhelsing og klemming mellom tilsette

• Heile avdelingar kan reknast som ein kohort

• Ha faste tilsette per kohort

• Unngå trengsle og storsamlingar

• Prøv å halde avstand mellom ulike kohortar

• Del inn uteområde for å haldeavstand mellom kohortar