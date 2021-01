Årskavalkade 2020 – Det store «annleisåret» som vart svært prega av at korona kom

Nyhende

Januar

Tilflyttarar: Sykkylven: Bastian Skogvold, Karoline Hjelseth og Martin Hole, som alle har budd og studert i Oslo men valt å flytte heim til Sunnmøre, gjekk ut i Sykkylvsbladet i januar og bad kommunen gjere grep for å gjere det lettare å busetje seg i Sykkylven. Dei peika på at det knapt var mogleg å skaffe sentrumsnære tomter og at det generelt sett var vanskeleg å skaffe seg sentrale bustadar.

Februar

Alperittet i jubileumsutgåve: Stranda: Alperittet hadde 25-årsjubileum, og det vart ein stor suksess trass dårleg vêr. At 130 løparar stod på startstreken overgjekk kva arrangementskomiteen hadde håpa på.

Mars

63 mill. til rehabilitering av Sunnylven skule: Stranda: Etter at Sunnylven skule har venta på ein rehabilitering sidan 2011, tilrådde formannskapet å setje av 63 millionar kroner til dette.

April

Nettbrett til omsorgsbustadane: Stranda: Etter koronarestriksjonane i mars kunne bebuarane på omsorgssentera i kommunen endeleg få kontakt med sine kjære digitalt, etter at Sparebanken Møre sponsa midlar til nettbrett.

Mai

Sentrumsskule: Sykkylven: Ein ny sentrumsskule i Sykkylven er planlagt. I juni var ein delegasjon med prosjektleiar Ole Halkjelsvik (frå venstre), Oddmund Grebstad og Bjørnar Midtbust frå styringsgruppa, Espen Schulze frå Ola Roald AS, Ragnhild Amundsen frå Streken AS, Fie Humme frå Streken AS og Mikkel Stagis frå Ola Roald AS på synfaring på skuletomta. Den nye skulen skal erstatte tre noverande barneskular; Aure, Vik og Ullavik. Etter planen startar bygginga av den nye skulen neste år.

Juni

«Operatak» på kaia: Sykkylven: Etter at Rema kjøpte tomta ved sjøfronten i 2014 har det ikkje kome konkrete planar før no i juni. Det vart presentert planskisser som mellom anna viser eit «operatak» ved Kaitrappa, med amfi og eit gedigent tak som kommunen kan nytte fritt til ulike tiltak. Under er det planlagt ein Rema-butikk på 1.100 kvadratmeter. Det var teikna inn gangvegar, utstillingsvindauge og eit stupetårn.

Juli

Godkjent plan: Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjende områderegulerings­planen for Geiranger. Svaret frå departementet er formelt sett sendt til Fylkesmannen, ein av instansane som hadde motsegn til planen. Det tyder at turistbygda no får grønt lys til å utvikle seg.

August

Cruise til Hellesylt: Stranda: I april meldte Sunnmøringen om at det skulle bli innspeling av scener til den sjuande «Mission Impossible»-filmen med Tom Cruise i hovudrolla på Hellesylt.

September

Fastlegekrisa: Sykkylven: Administrasjonen i kommunen og fastlegane i Sykkylven har hatt ei konflikt gåande i lang tid. Fleire fastlegar slutta og fleire tusen innbyggjarar låg brått an til å stå utan fastlege. Tidlegare varaordførar Otto Magne Strømmegjerde (t.v.) og tidlegare ordførar Petter Lyshol stod i september fram i Sykkylvsbladet og meinte at kommuneleiinga måtte gjere grep.

Oktober

Er redd Stranda blir ei spøkelsesbygd: Stranda: I haust vart det nye ungdomsrådet på Stranda etablert, og dei var klare på at dei ville jobbe for at Stranda skal vere ein god plass å vere for ungdom. - Det er mykje fråflytting frå bygdene. Om kommunen vil halde på dei unge, må dei gjere grep for at ungdommen vil fortsette å bu her, sa leiar Emma Andrine Fjellanger.

November

Smittevernfabrikk: Sykkylven: Då koronapandemien slo inn over Noreg i vår vart det etablert ny fabrikk i Sykkylven, som skal satse på produksjon av smittevernutstyr. Dette har skapt fleire og ein ny type arbeidsplassar i møbelbygda Sykkylven. Bedrifta som har fått namnet Innovern held til ved Næringsfabrikken. Statsminister Erna Solberg stod for opninga, saman med styreleiar Lars Einar Riksheim.

Desember

Rundkøyring: Sykkylven: Fylkeskommunen inngjekk ein bindande leigeavtale for etablering av ein tannklinikk for Sykkylven og Stranda i dei tidlegare Randersparken-lokala. Det finst ikkje kryssingspunkt for mjuke trafikantar over fylkesvegen, noko som har skapt hovudbry for fylkeskommunen. I desember vart det vedtatt av Fylkestinget at det skal byggast rundkøyring.