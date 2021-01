– Aller mest beundrar eg dei som jobbar i helsevesenet

Nyhende

Namn: Frank Engeset

Alder: 49 år

Bustad: Stranda

Yrke: Trailersjåfør

Han fekk tidleg sjå korleis livet som sjåfør kunne være på både godt og vondt. Frank var 31 år då han mista sin eldste bror Rolf Jarle i ei utforkøyring. Denne arbeidsulykka og andre hendingar i Frank sitt liv gjer at han veit at livet byr på både på opp- og nedturar. På sine nærare 3.000 turar mellom Stranda og Bergen har Frank sett mykje og opplevingane sine deler han gjerne med andre. Latteren sit laust hos Frank og han er eit oppkome av artige historier og finurlege tankar om kvardagslege fenomen. Og dei er det mange av.

Frank er far til to gutar som snart er vaksne. Når han ikkje er på arbeid eller på ein fjelltur så er han helst heime og lagar mat, og då helst middagsmat. Han tek og imot alle som vil kome på besøk. For Frank er ein svært sosial person og trivst best med folk rundt seg. Han seier heller ikkje nei til ein god gammaldags fest. For som han fleipar med sjølv: «eg e no fortsatt berre 20 år i haude».

– Er favorittdrikken din kaffi?

– Eg drikk kaffi når eg er på jobb men heime vert det mindre. Eg har faktisk fått meir smaken på te på kvelden.

– Kva er favorittretten din?

– Kjøt! Og alt ein kan ha brun saus til. Ingenting slår norsk husmannskost. Ein god biff er også godt.

– Kva vil du lese om i Nyss?

– Gladsaker og spalter som denne der ein får lese om vanlege folk er alltid kjekt. Elles likar eg å lese om det som røyver seg innan lokalt næringsliv. Der er mange dyktige bedrifter og gründerar i Stranda. Ikkje berre dei store som dei fleste kjenner til, men og mindre bedrifter som gjer det godt. Mange har spanande prosjekt på gang som eg gjerne skulle lest meir om.

– Om du fekk bestemme, kva ville du endra i Stranda?

– Stranda sentrum. Gatene er alt for smale. To trailerar kan knapt møtast i Storgata. Mangelen på parkeringsplassar i sentrum irriterer meg og. Eit levande sentrum treng parkeringsplassar, ikkje berre for oss som bur her men også for tilreisande som ønskjer å stoppe på ein av butikkane eller serveringsstadane våra.

– Kva er du mest nøgd med i Stranda?

– Naturen og fjella. Om sommaren går eg mykje i fjellet og legg gjerne inn ein topptur eller to. På vinterstid finn du meg i skibakken på Strandafjellet. Og er eg ikkje ute i løypa så er eg garantert inne på ein av paviljongane. Det sosiale er like viktig som skikøyringa og på Strandafjellet treff eg alltid kjentfolk.

– Kva er favorittmusikken din?

– Eg høyrer på det meste som blir spelt på bilradioen, men likar nok moderne popmusikk aller best.

– Kven beundrar du mest?

– Eg likar dei som driv eigne bedrifter og skaper arbeidsplassar på Stranda. Men aller mest beundrar eg dei som arbeider i helsevesenet. Gjennom eigen erfaring med sjukdom i nær familie har eg sett arbeidet dei gjer. Ein må eg berre ta av meg hatten for innsatsen deira, omsorga dei viser og kunnskapen dei har. Derfor vert eg sint når folk klagar og syt over norsk helsevesen. Dei veit ikkje kor bra vi har det her til lands.

– Kven vil du sende ei helsing til?

– Terje Flydal! Han er både nabo og ein god venn som tek seg av meg og gutane rett som det er. Særleg er han flink til å invitere oss på mat og drikke anten det er kvardag eller til fest. Han er ein eg set stor pris på.