Nyhende

Sunnmøringen og Sykkylvsbladet kan sjå tilbake på ei nær 75 år lang historie som lokalaviser i høvesvis Stranda og Sykkylven.



Redaksjonen

I sommar vart det kjent at Sunnmørsposten AS, som er ein del av Polaris Media AS, kjøpte opp Sykkylvsbladet. Mediekonsernet eigde frå før Sunnmøringen. Styra i dei to avisene bestemte at det skulle bli ei felles nettavis og papiravis for dei to nabokommunane, og namnevalet vart Nyss.

Redaksjonen i Nyss består av dei same personane som var tilsette i Sykkylvsbladet og Sunnmøringen, i tillegg har det blitt tilsett to nye journalistar.

Til stades

– Vi har ein god redaksjonell stab der fleire har lang fartstid i bransjen. Vi vil etter beste evne stå på seint og tidleg for å spegle att det som skjer i dei to bygdelaga på best mogleg måte, seier redaktør og dagleg leiar i Nyss, Frank Kjøde, som legg til at ein sjølvsagt ikkje kan vere til stades på absolutt alt som skjer.

– Det vil vere praktisk umogleg, men vi skal gjere vårt beste. Det er veldig viktig at våre lesarar og annonsørar tar kontakt med oss slik at vi får ein god dialog. Tillit er eit viktig stikkord dersom den nye lokalavisa skal få godt fotfeste i Stranda og Sykkylven, avsluttar Frank Kjøde.

Frank Kjøde: Redaktør og dagleg leiar

Monica Aure Fallingen: Redaksjonssjef

Christine Fohlin Verneland: Journalist

Eivind Louis Helset: Journalist

Even Ørjasæter: Journalist

Ingrid Hjellbakk Kvamstø: Journalist

Randi Ansok: Journalist

Renate Furre Henriksen-Sandvær: Journalist

Åge Eikrem: Marknadssjef

Tove Beate Gjerde: Marknadsrådgjevar

Lisbeth Løvold: Grafisk medarbeidar

Åse Urke: Adm. medarbeidar