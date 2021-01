Nyhende

19.34 melder politiet i Møre og Romsdal om ein låvebrann ved Straumgjerde i Sykkylven.

- Naudetatane er i Sørestrandvegen grunna brann i låve. Låven er under oppussing og det skal ikkje vere nokon dyr inne. Det er full overtenning, men ikkje fare for spreiing til andre bygningar. Dei to nærmaste husa er evakuert grunna røyk frå brannen og straumen er kopla ut, skriv politiet på Twitter.

Nyss kjem med meir.