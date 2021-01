Fleire grader over normalen

Nyhende

Fleire stadar i landet var avviket frå normalen i desember månad meir enn sju grader. Mellom fire og fem grader varmare enn normalen kunne ein oppleve i Stranda kommune. Sykkylven var mellom to og fire grader varmare enn desember månad i normalperioden 1961–1990. I Tafjord vart det 19. desember målt 17 plussgrader.

Mange pluss og mange minus

På Roaldshornet målestasjon var middeltemperaturen i årets siste månad på to kuldegrader. Også her var 19. desember den varmaste då det var registrert 7,8 plussgrader som høgste temperatur. Ei veke etter det, på julaftan, vart den lågaste temperaturen målt. Då kraup temperaturen ned til 8,5 minusgrader. Det vart registrert minusgrader i alle døgn i desember, så nært som eitt.

Tørt og lite nedbør

Det var dei sørlege fylka som fekk nedbøren i desember 2020. Enkelte stadar var det målt til mellom 400 og 500 prosent av normal nedbør. For Stranda og Sykkylven sin del var det heilt motsett. Store deler av Stranda hadde mindre enn 25 prosent av normal nedbør, medan det i resten av kommunen og i Sykkylven kom mellom 25 og 50 prosent av normal nedbørsmengde for månaden.

Døgnet med mest nedbør målt på Åkerneset målestasjon var julaftan. Då fall 30,5 mm utav totalt 81,6 mm i desember. Det var registrert nedbør i ni av månadens døger. Desember året før var det registrert nedbør i 20 av månadens døgn.

Nye normalar

Når vi no skriv 2021 går ein over til å bruke åra 1991–2020 som normalperiode. Desember månad har blitt varmare i den siste normalperioden samanlikna med den førre (1961-1990). For Stranda og Sykkylven sin del er auka mellom 0,7 og 0,8 varmegrader.

Middel nedbørssum for den nye normalperioden for Stranda sin del mellom 91 og 100 prosent av førre periode, med andre ord tilnærma lik eller litt tørrare. Sykkylven bikkar akkurat over og ligg mellom 101 og 110 prosent av førre normalperiode.