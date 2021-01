Eit nytt felles rom

Nyhende





Ordet offentleg vert i Store norske leksikon definert som noko alle har tilgjenge til, noko som er ope og vedgår alle. Det kan vere eit fysisk og konkret rom, men det kan også vere meir abstrakte fenomen, som kunnskap, opplysning, informasjon.

Den tyske filosofen Jürgen Habermas lanserte på sekstitalet ei bok med tittelen Borgarleg offentlegheit. Her viser han korleis det moderne demokratiet fekk sine første spirar under Opplysningstida på 1700-talet. Sakte, men sikkert vart kongens eller fyrstens kontroll over informasjonen og kunnskapen i samfunnet broten ned. Offentlegheita og det offentlege rommet var ikkje lenger herskaren og den herskande overklassa sitt domene. Dei styrande sitt monopol på og makt til å definere og forklare verda som allmugen – vanlege folk – var dømde til å leve i, vart oppheva. Offentlegheita vart borgarane si. Etter kvart fekk stadig større delar av folket eigarskap til det nye rommet i samfunnet; bønder og arbeidarar, fiskarar og handelsfolk. Den borgarlege offentlegheita var blitt til. Det er den vi alle er ein del av i dag. Det er denne opne arenaen samfunnet og demokratiet vårt kviler på.

Denne arenaen hadde ikkje eksistert utan avisene. Den første norske avisa kom ut så langt tilbake som i 1763. Heilt sidan den tid og fram til våre dagar har avisa vore den offentlege møtestaden for menneske og meiningar. Det er her diskusjonen har gått høgt om alt frå smått til stort i samfunnet –frå potetdyrking til religion og ideologi, frå reguleringssaker til ferjeruter, frå plassering av gangfelt til skattenivå og forsvarspolitikk. Avisene – etter kvart supplerte av etermedia – har vore arenaene som har forma oss til dei borgarane vi er, lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har ulike verdisett, prioriteringar og måter å sjå livet på. Men det er i den borgarlege offentlegheita vi speglar oss sjølve. Det er her meiningar kjem til syne – meiningar og haldningar makta må ta omsyn til, enten makta er statleg, kommunal – eller økonomisk.

Med samanslåinga av Sykkylvsbladet og Sunnmøringen har vi fått ei ny offentlegheit, eit felles rom å sjå på verda i, bryte meiningar i, bli glade eller kanskje frustrerte i. Om vi bur på Hellesylt eller i Hundeidvik, i Liabygda eller Ramstaddal, på Aure, i Strandadalen eller kanskje Geiranger: Gjennom Nyss blir vi inviterte inn i ei større lokal borgarleg offentlegheit enn den vi kjenner frå før. Nedslagsfeltet til nyskapinga dekker to kommunar og godt over 10.000 menneske. Ei fantastisk mulegheit for avisa, ikkje minst i ei tid då Sunnmørsposten meir og meir minner om ei lokalavis for Nye Ålesund. Nyss kan verkeleg bli ein offentleg arena som knyter kommunane Stranda og Sykkylven saman, over fjellmassiv, fjordar og dalføre. Ut av dette kan det vekse ein ny lokal identitet for indre Sunnmøre som kan gjere innbyggarane stolte, nyfikne og optimistiske, trass alle problem og mørke framtidsutsikter som måtte vake bak horisonten.

Stolte? Ja, men også kritiske! Oppgåva til avisa Nyss må vere å stille krevjande spørsmål til dei med politisk, kulturell og økonomisk makt, og ikkje minst opne spalter og nettside for folk som torer å stille spørsmål avisa ikkje har formulert sjølv.

Før nemnde Habermas understrekar at frie borgarar ikkje berre har rett, men også ei plikt til å vere med i diskusjonar. I Nyss sitt tilfelle må dette gjelde lokalpolitikarar, næringslivsfolk og andre med makt som frå og med i dag får ei ny, felles offentlegheit å opptre i. Kommunestyredokument og saksutgreiingar til råd og utval er offentlege, og det er ei sjølvsagt oppgåve for Nyss å bringe samfunnsdiskusjonen ut i offentlegheita – til borgarane. Men i eit demokrati må det også vere ei plikt for dei med politisk og økonomisk makt i lokalsamfunnet å stille opp og aktivt promotere og forsvare eigne vedtak og standpunkt, også i tilfelle då det kostar. Slik kan avisprosjektet Nyss revitalisere den offentlege samtalen både i Sykkylven og Stranda. Og slik kan ein eventuell felles framtidig kommune få eit sterkare fundament å bygge på.