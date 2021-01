Ikkje tid for kvile i Hundeidvik

Nyhende

Då Noreg blei stengt ned på grunn av koronasituasjonen, blei alle planar for året lagt til side. All aktivitet og då spesielt Hundeidvik Fotballfestival, som er årets høgdepunkt, blei avlyst. Men i Hundeidvik let dei seg ikkje knekke av ein pandemi. Når aktivitetar blei kanselerte, var det mange ivrige og kreative krefter i krinsen som slo saman hovuda. Her såg dei ikkje problem, men berre utfordringar. No var det mogleg å kunne realisere nye idear for vidare utvikling av krinsen.

Om ein ser tilbake til 2008, så har desse eldsjelene og innbyggarane i Hundeidvik bygd opp anlegg med verdiar for nærare 70 millionar kroner i krinsen. Då snakkar vi om ein fantastisk fleirbrukshall, etablering av Hundeidvik privatskule, oppussing av grendehuset, bygging av klatrepark, etablering av fiber til innbyggarane, motocrossbane, utbygging av småbåthamna, oppussing av bedehuset, bygging av ballbinge, turvegar og gapahukar.

Folkepark

– Etter at vi bygde skule og idrettshall, har trafikken i området auka. Når fleire tusen besøkande er innom idrettshallen, er det viktig å trygge både skuleelevar og dei andre mjuke trafikantane. Difor har idrettslaget, i samarbeid med skulen, bygd ein gangveg frå fylkesvegen til idrettsanlegget. Ei av utfordringane var å krysse elva, vi måtte legge i rør og få montert rekkverk. På sikt håper vi at vegen blir asfaltert, seier Ronny, som allereie kan vise til fleire nye prosjekt.

– Det er viktig for oss å få til ein heilskap i tilbodspakken som vi no prøver å lage for innbyggarane i Sykkylven. Vi har dirfor etablert eit prosjekt som har fått tittelen Hundeidvik Folkepark.

Inngangsporten

– Hundeidvik er inngangsporten til både Hjørundfjorden, Storfjorden og Sunnmørsalpane. Med ein storslagen natur på alle sider, er det viktig for oss å legge til rette for bruk av denne. Vi har dirfor fått bygd 700 meter med turveg som går frå området ved idrettsanlegget og klatreparken. Denne er knytt saman med det flotte turterrenget rundt Kolda, Sessvatnet og Megardsdalen. På denne måten vil besøkjande kunne bruke naturen utan å måtte ferdast i trafikken. Vi prøver å sjå på heile området som strekjer seg frå småbåthamna i Hundeidvik, badestranda, via idrettsanlegget med klatreparken, turvegane til Sessvatna og ender ved badeanlegget på Ikornnes og småbåthamna. Her har vi ein unik moglegheit til å skape noko for både innbyggarane og besøkjande, seier Ronny.

Sykkelbane

– For å vidareutvikle tilbodet, har vi bygd ei sykkelbane som er klar til bruk. Denne er bygd i samband med klatreparken og blir eit flott supplement til aktiviteten her. Den har faktisk vore ferdig før vi klarte å søkje om byggeløyve, humrar Ronny, som vedgår at det av og til går vel fort i svingane. Men presiserer at byggeløyvet no er på plass.

Selskapslokale

Hundeidvik idrettslag har sidan 1970-talet hatt eit flott grendehus med sal som mellom anna har blitt brukt til ulike arrangement som bryllaup, konfirmasjonar og åremålsfestar.

– I dei seinare åra har det vore eit behov for mindre lokale med færre deltakarar. I løpet av hausten og vinteren har vi bygd om delar av grendehuset. Vi har fått på plass fleire sofagrupper, lagt til rette for dei med funksjonshemming, samt nye flotte toalett. Lokala har direkte tilgang til kjøkken. For å skape den rette atmosfæren har vi installert nye store vindauge slik at våre gjestar kan få nyte den fantastiske utsikta utover fjorden. Dette blir veldig bra. No har vi eit nytt flott lokale som eignar seg til mindre selskap, og lovar at hundeidvikarane ikkje skal kvile på laurbæra, seier han.

Fleire idear

– No blir det arbeidd med fleire idear for korleis vi kan gjere det kjekt å bo i vikja. Samstundes jobbar vi med å få til byggeklare hustomter. Vi har stadig etterspurnad frå personar som ønskjer å etablere seg, men tomter veks ikkje på tre. Samtidig ser vi at bustadprisane har auka kraftig og husa blir selt raskt. Dette ser vi på som eit svært positivt teikn på at folk set pris på det arbeidet vi gjer. Men aller mest gler vi oss til våren med opning av klatreparken, og spesielt til siste helga i mai, når vi skal arrangere fotballfestival igjen. Då skal vi vise fram dei nye aktivitetane og lage den største folkefesten nokon gong, avsluttar primus motor og krumtapp, Ronny Utgård.