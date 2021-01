Januar er ein perfekt månad for trening

Nyhende

I Storgata på Stranda var det fleire som trente vekter då vi kom innom. Jeanette Alme, som er ein av tre drivarar, fortalde at dei faste var i rute att, men at det kanskje hadde vore endå fleire der om det ikkje var for koronarestriksjonane.

– Mange sit nok litt på gjerdet og ventar på betre tider. Det er det ingen grunn til, seier ho.

– På Stranda treningssenter har vi strenge reingjeringsrutinar og alle er flinke til å halde avstand, fortset Alme.

Der er fleire ledige plassar på dei ymse gruppetreningane, og det har kome eit nytt vektrom i kjellaren. På den måten kan ein fordele seg om det er fleire som vil trene samstundes. Treningssenteret har medlemmar frå 16 til 75 år.

– Dei unge trener gjerne med apparat medan dei vaksne ofte vel seg ulike gruppetimar, fortel Alme.

Fysioterapi og trening

Ved Storgata fysikalske på Stranda er innehavar Randi Farstad i god gang med å instruere brukarar i ulike øvingar. Dei fleste brukarane ho har er der grunna opptrening. Dette kan skuldast skadar eller slitasje, men med rett behandling i kombinasjon med rett trening gir det oftast gode resultat.

Kven er den typiske brukaren hos deg?

– Det er oftast dei som skal trene seg opp etter ein skade eller har ein slitasje som nyttar treningsapparata her hos meg. Mange vel likevel å fortsette å trene også etter dei har blitt friskmelde, forklarer Farstad.

Ho fortel at brukarane seier dei finn ei anna ro enn kva dei får på eit større senter.

– Eg er ofte i nærleiken for å gi dei gode råd om riktig bruk av apparat, seier Farstad.

– Brukarane opplever raskare meistring og dermed betre effekt av treninga, seier ho vidare.

Farstad er opptatt av at all bevegelse er godt for kroppen. – Om du trenar med apparat eller går deg ein tur spelar mindre rolle. Det er viktigare å bevege seg og finne di form for trening. Er du derimot over førti så vil eg anbefale ein lett kombinasjon då musklane treng betre vedlikehald enn tidlegare, fastslår Farstad.

Spesialområde samla

I lokala til Stranda fysikalske institutt er det fleire som er innom og trenar når vi stikk innom. Dei tre innehavarane Torgeir Åland, Ove Årdal og Øystein Øyre er alle i full sving med ulike behandlingar, men tek seg likevel tid til ein prat.

Ved å kombinere ulike fagfelt som fysioterapi og kiropraktikk når dei ut til fleire ved å vere samla under same tak.

– Det beste med å trene hos oss er at vi kan rettleie kvar enkelt brukar i korleis ein best kan kome i form med rett bruk av vekter og behandling, seier dei.

Populære treningsklasser

Treningssenteret Family Sports Club i Sykkylven har eit variert tilbod. Treningsklasser som spinning og smilepuls er gode tilbod om målet er å få trent styrke eller kondisjon. Drivar av treningssenteret, Even Rotevatn fortel om eit godt år dei nettopp har lagt bak seg.

– 2020 var eit svært godt år for oss og vi merker at våre ulike treningstilbod er godt likt, fortel han.

Rotevatn meiner at det fine med treningssenteret er at ein sjølv kan velje kva og når ein vil trene.

– Om du ikkje ønskjer å trene saman med andre så er det berre å kome innom på dagtid, for då har vi god plass, seier Rotevatn.

Ingen grunn å skyve på oppstarten

Felles for alle dei sentera vi har snakka med var at dei ikkje kjente på noko spesielt januar-trykk då dei alle har kundar som trener jamleg heile året. Utanom mars månad der alle måtte stenge i fem veker så har alle halde opent som vanleg. Alle har også innført gode rutinar for vask av apparat og fellesområde og sørger for god avstand mellom dei som trenar. Så då er det berre å finne sin form for trening og hoppe i det!