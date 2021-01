Eitt fareområde for kvikkleire i Sykkylven

Nyhende

30. desember tok eit kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune på Austlandet med seg fleire bustadhus, og ti personar mista livet. Det har òg gjort at kvikkleire har blitt eit samtaleemne for mange rundt om i landet.

Denne problemstillinga gjeld òg i Sykkylven, der det i 2019 vart avdekka eit fareområde for kvikkleireskred ved Jyljene på Riksheim, på vestsida av Sykkylvsfjorden. Kommuneplanleggar Njell Hoftun i Sykkylven kommune fortel til Nyss at dei var tidleg med i eit kartleggingsprosjekt frå NVE om rasfare.

– Dei gjekk til kommunane, og her kunne vi melde inn ønske og behov. Vi fortalde dei at vi ville ha så mykje som mogleg, seier han.

Låg faregrad

Prosjektet konsentrerte seg om bebygde område, og i rapporten som kom fram i 2019, vart risikosonen på Jyljene avdekka.

– Leira er frå 5,5 meter under terrenget, men det er ikkje blitt observert erosjon. Difor er det sett som låg faregrad. NVE har òg skrive i rapporten at det må større tiltak til for at det skal kunne skje noko, seier Hoftun.

Eit område til vart òg funnen på Straumsheim, men det vart ikkje rekna som farleg.

– Det var berre ein halvmeter tjukt, så NVE reknar det ikkje som alvorleg nok til å vere eit fareområde, forklarer kommuneplanleggaren, og legg til at han forstår at folk er bekymra etter hendinga i Gjerdrum.

– Vi har fått ein del telefonar frå folk som lurer.

Aktsemdsområde

I tillegg til faresona på Jyljene, er det òg sett opp område i tettbygde strok der ein må vere ekstra aktsam når ein planlegg utbygging. Dette gjeld mellom anna i Sykkylven sentrum.

– Dette er område der ein må gjere grunnundersøkingar for å få meirkunnskap. Eg trur dette som har skjedd i Gjerdrum er noko som folk snakkar om, og det er klart at det gjer problemstillinga meir aktuell her òg. Heldigvis er det få tilfelle av kvikkleire her, men ein kan ikkje avskrive problemstillinga, og må ta det på alvor, seier Hoftun.

Rapporten som vart utarbeidd i 2019 vert lagt til grunn når det søkast om byggjeløyver i kommunen. Hoftun fortel at hendinga i Gjerdrum enn så lenge ikkje har fått noko konsekvensar for korleis desse blir handsama.

– Hadde vi hatt store område med kvikkleire hadde vi nok tenkt annleis, men heldigvis har vi ikkje det, seier han og legg til at NVE òg har tatt i litt ekstra for å leggje inn ein tryggingsmargin.

– Det har vore nokre byggesaker i sentrum av Sykkylven der det vart gjort grunnundersøkingar i aktsemdsområdet. Heldigvis fann dei ingenting.

Sjølv om undersøkingane har vist at det ikkje er tilfelle av kvikkleire i dømesvis Sykkylven sentrum, er området framleis klassifisert som «aktsemdsområde». Hoftun håper at NVE etter kvart vil få endra desse sonene.

– Ein skulle kunne forvente at ein kan endre desse sonene når det kjem inn meir detaljert kunnskap. Når ein gjer desse undersøkingane er ein pålagt å lagre det i ein database, slik at all informasjon er samla på ein plass. Kor fort det vil skje veit vi ikkje, men det er ein naturleg forventning at NVE på sikt bør kunne nytte denne kunnskapen til å endre sonene, seier han.

Nyss har òg prøvd å kontakte kommunalsjef for plan og utvikling Einar Lied i Stranda kommune for å høyre om dette òg er ei problemstilling for dei, men han har ikkje svart då vi prøvde å ringe. Kartet til NVE som viser kvikkleireområde viser derimot ikkje nokon tilfelle av kvikkleire i kommunen.