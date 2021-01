Genuin omtanke

Nyhende

Kven er dette? Namn: Hege Skrede

Født: 1983

Foreldre: Karin og Helge Skrede

Søsken: Hans Anders Skrede og Ole Jørgen Skrede

Oppvaksen: Gard på Straumsheim i Straumgjerde, Sykkylven

Sivilstatus: Singel, har ei dotter, Majlen Sofie (18)

Bustad: Leiger leilegheit i Ørsta

Yrke: Helsefagarbeidar på lukka alderspsykiatrisk avdeling ved Volda omsorgssenter, og studerer sosialt arbeid

Sosiale medium: Instagramprofil @hegeskrede

No utdannar ho seg til sosionom i Volda, medan ho arbeider som helsefagarbeidar ved eit omsorgssenter.

Ho brenn for gode oppvekstvilkår for barn. Nyleg takka ho ja til ny jobb i Sykkylven, og flyttar heim.

– Når flytta du frå heimstaden din?

– Eg flytta frå Sykkylven i 2017 for å studere ved Høgskulen i Volda.

– Korleis er det å bu der du bur no?

– Ørsta og Volda har alt ein treng. Det har vore givande å bli kjent med nye menneske, og eg har fått venner for livet.

– Kva driv du med for tida?

– Eg jobbar ved Volda omsorgssenter, på alderspsykiatrisk avdeling. Elles går eg mykje tur i den fine naturen i Ørsta, og trener styrke. Eg har eit elsk-hat-forhold til styrketrening, men ein angrar aldri på ei økt.

– Kva slags bakgrunn har du?

– Det starta på Stranda VGS, der eg gjekk hotell- og kjøttfag, men fann fort ut at det ikkje var vegen eg skulle gå. Eg var då heldig å få eit vikariat i ein barnehage i Sykkylven. Deretter tok eg fagbrev som helsefagarbeidar. Eg har arbeidd i heimebasert omsorg, på dagsenter samt innan bu- og rehabilitering i Sykkylven. I tillegg til jobben på omsorgssenteret i Volda, har eg vore vikar eitt år ved Sunnmørsheimen, ein atferdsinstitusjon for ungdom.

– Kva er viktig for deg i livet?

– Eg har heile livet vore opptatt av at folk skal ha det bra, og bryr meg genuint om andre. Eg brenn for at barn skal ha gode oppvekstvilkår, eit trygt miljø og at kvart enkelt barn skal føle meistring. Alle skal ikkje gå same veg. Nokon har større utfordringar enn andre kan forstå. Som Ingebjørg Bratland så fint sa frå scena under ein konsert på Stranda, så finst det ikkje strevsame barn, men det finst barn med strev. Det er så mykje sant i dei orda.

– Korleis var det å vekse opp på heimstaden din?

– Å vekse opp i Straumgjerde var trygt og godt. Vi budde på same gardstun som farmor og farfar, og var heldige å ha ein liten skulekrins med godt samhald og stor dugnadsånd. Alle kjente alle, og alle i klassa var venner.

– Kven i familien bur framleis der?

– Foreldra mine, farfar Magnus Skrede, brørne mine med familie og mormor Arnhild Welle. Dottera mi, Majlen Sofie, flytta til Ålesund i sommar for å gå på Borgund VGS.

– Korleis kan Sykkylven bli meir attraktiv for tilflytting?

– Det må vere rom for mangfald og inkludering. Ein må heie på kvarandre og spele kvarandre gode, i staden for at janteloven skal få stå sterkt.

– Kva liker du best ved nabokommunen Stranda?

– Det eg vil trekke fram er Roalden, spekemat og Hotel Union Geiranger.

– Kvar ønsker du å bu i framtida?

– Seinare denne månaden flyttar eg tilbake til heimbygda for å starte i ny jobb i avlastingsbustad for barn. Det er relevant for utdanninga mi, og eg gler meg til nye utfordringar. Eg er veldig spent på ein ny kvardag, og det skal bli godt å komme nærmare familien også. Elles er eg opptatt av å leve her og no, og ikkje planlegge så langt fram.

– Kva er ditt beste ferietips?

– Eg har ikkje hatt ferie på to år, men når faren er over med koronaviruset, skal eg rett og slett ta meg ein chartertur. Mitt mål med ferie er sol, varme, avslapping, å lese ei bok og ta meg eit glas vin.

– Kven vil du sende ei helsing til?

– Alle, med ønske om eit godt 2021!