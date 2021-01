Klatra 696 gongar opp i eit tre

Nyhende

– Eg er utruleg sliten, og eg kan love at det ikkje blir dei heilt store sprella i dag, seier Mathias Ekornås. Etter ein 24 timar lang ekspedisjon opp og ned i eit tre, er det ikkje rart at kroppen seier ifrå.

I ein trappeoppgang

Ekornås har bakgrunn frå hæren, men slutta i 2018 i jobben sin for å leve av å vere eventyrar, og driv i dag eit guidingfirma. Det har blitt få ekspedisjonar utanom Noreg sine grenser etter pandemien braut ut, og han ville gjerne ha prosjekt å sjå fram til. Han bestemte seg difor for å gjennomføre «seven summits», som er dei høgste fjelltoppane på kvart av dei sju kontinenta, som nærekspedisjonar. Han har tidlegare klatra «Mount Everest» på 8.800 meter i ein trappeoppgang, og denne gongen var det Aconcagua frå Argentina på 6.962 meter som stod for tur. Ekspedisjonen vart gjennomført i eit tre, og var fullført torsdag ettermiddag.

– Musklane rista

– Eg har sett som mål at alle dei sju ekspedisjonane skal gjennomførast i løpet av 24 timar. Klatringa gjekk veldig greitt på dagtid, men eg må innrømme at eg mista litt trua då natta kom. Kroppen stoppa heilt opp, musklane byrja å riste og eg vart tungpusta. Men takka vere svært god hjelp og støtte frå sambuaren min Hanne Martinsen og kompis Martin Osvold, som følgde med på rundane og stilte på med mellom anna varm drikke og tørre og varme klede, kom eg i mål etter 23 timar og 57 minutt. Då hadde eg klatra opp treet 696 gongar, fortel han.

Sjølv om han vart meir sliten undervegs i ekspedisjonen, brukte han mindre tid ned enn han hadde venta.

– I starten brukte eg 25 sekund på å rappellere ned frå treet, men etter kvart som greinene knakk så gjekk tida på rappelleringa ned til sju sekund. Der sparte vi mange timar, fortel han.

Nye ekspedisjonar

No er dei to høgste fjella i «Seven summits» gjennomførte, og han kan legge planar for dei neste fem.

– Tanken er at alle dei sju nærekspedisjonane skal gjennomførast på ulike vis. Eg har sett på nokre bygningar som kan vere aktuelle, og kanskje blir det isklatring. Eg har vore innom tanken om stige kan vere aktuelt, men er meir usikker på den. Til trass for slitet skal det vere gøy også, og eg veit ikkje kor gøy det er å gå opp og ned ein stige i så mange timar, ler Ekornås, som sjølv er spent på kva det vil ende opp med.

– Men no må både kroppen og hovudet bli restituert før eg i klarer å tenke på neste ekspedisjon, avsluttar Mathias Ekornås.