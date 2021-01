Mange har testa skøytene

Nyhende

Det har vore ein periode med kuldegrader, noko som har lokka mange små og store ut på skøyteisen. I Sykkylven har ikkje skitrekket vore ope før denne helga, og dette kombinert med koronarestriksjonar som har lagt mange fritidsaktivitetar "på is", har nok bidratt til at ekstra mange har har blåst støvet av skøytene.





Utrygg is

Tuvatnet skøytelag kom ut med ei åtvaring om at isen på Tuvatnet ikkje er trygg. Det var opplyst om at under arbeidet med å lage ei bane, vart det oppdaga store røyrsle, sprekkdanning og overflatevatn. Skøytelaget tilrår difor ikkje å gå ut på isen, sjølv om det er laga til bane der.

Familien Tafjord Værnes er mellom dei som brukar å skøyte på Tuvatnet, men dei tok heller turen til Sessvatnet fredag ettermiddag.

- Vi skøytte ikkje så langt ut på på Sessvatnet heller, men det var mest fordi at eg aldri er hundre prosent trygg på is. Eg såg at andre for over heile vatnet. Vi er vande med betre forhold på Tuvatnet, der det blir brøytt, kosta og er sett opp lys, men vi fekk ein veldig fin kveld på Sessvatnet. Borna kosa seg med skøyting, grilling og kakao. Der var lite folk i starten då vi var der, men etter arbeidstid kom det stadig fleire som ville teste skøyteisen, fortel Andreas Værnes.