Vil øve på redning gjennom isen

Nyhende

Om du ser ein brannbil ved sjøen på Blindheim i Sykkylven, like nedanfor YX-stasjonen, fredag kveld treng du ikkje bekymre deg. Det er brannvesenet i Sykkylven kommune som skal ha øving på isredning. Brannsjef Oddmund Grebstad fortel til Nyss at dette er ei øving dei prøver å ha ein gong i året.

– Det er ikkje alle år det er bra nok is, men no er det brukbart, så i kveld vil vi ha ein øving mellom klokka 18 og 20, seier han.

Fredag 18–20 er fast øvingstid i brannvesenet. Denne kvelden vil dei øve på overflateredning om nokon skulle gå gjennom isen.

– Det er ein viktig del av beredskapsoppgåvene våre, og redning er minst like viktig som brann, både sommar som vinter, fortel brannsjefen.

Oppdateringar

Øvingane er viktige slik at brannmannskapet får årlege oppdateringar på bruk av utstyr, men òg for eigen sikkerheit.

– Her er et alt frå påkledning til anna type utstyr som ein brukar i ein slik situasjon, slik som redningsutstyr vi kan blåse opp med trykkluft. Dette er til god hjelp i situasjonar der vi kan hjelpe folk til fast grunn, seier Grebstad.

I år er det gode forhold for øving, så brannvesenet vil difor øve nede ved isen i fjorden på Vik. Forbipasserande slepp difor å bekymre seg om dei ser brannbilen. Grebstad understrekar at sjølv om brannvesenet er der nede, betyr det absolutt ikkje at isen er trygg.

– Vi søker isen der han er utrygg for å øve på redning der isen vil knekke der vi kan komme opp. Andre folk må halde seg langt vekke, seier han.

For mannskapet som skal øve, er det derimot ganske artig.

– Dei syns det er ein ganske okei øving. Vi har tørrdrakter som vi brukar, og anna utstyr som flyteplagg med vestar, lys, symjeføter og broddar til beveging på isen.