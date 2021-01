Kjendisar i sunnmørsnatur

Nyhende

Dei ti kjendisane som skulle ut i konkurransar for å bli 71° nord - norges tøffeste kjendis kom til Stranda i to bussar i slutten av august. Etter ei god natt søvn på Stranda hotell vart morgonen 26. august ein brå start for dei.

– Dei får 71° nord midt i fleisen, sa programleiar Tom Stiansen i eit intervju den morgonen.

Naturskjønt

Produksjonsselskapet Nordisk Film TV var på Stranda fleire dagar for å filme til realityprogrammet. Kommunikasjonsrådgjevar Marianne Aambø i Discovery Norway fortel at dei fekk mykje fint innhald frå området dagane dei var her og filma.

- Program ein til fire er frå Stranda kommune, kan ho fortelje.

STart på STranda

Årets sesong av det populære realitykonseptet vart litt annleis grunna covid-19 pandemien. Der alle tidlegare sesongar har hatt Lindesnes som startpunkt vart Stranda valgt til startpunkt for programmet som har premiere komande søndag.

– Dette er mykje grunna logistikken, kunne produsent Eirik Christoffer Hamre fortelle.

Produksjonsselskapet brukte MS Sunnhordaland som base under opptaka både til den ordinære og kjendisversjonen av 71° nord. Skipet vart også nytta til transport av deltakarane i programmet.

Dei to fyrste programma i sesongen går føre seg på Stranda medan det tredje og fjerde går føre seg i Geiranger. Sidan det var fyrste etappe av sesongen vart ingen av kjendisane stemt ut av programmet, men blei med vidare i seilasen.

God lokal støtte

Aambø skryt av samarbeidet med dei lokale hjelperane i Stranda kommune.

- Det set vi stor pris på, seier ho.

På spørsmål om kvifor so stor del av sesongen er lagt til Stranda er Stiansen veldig klar;

- Vi vart godt motteken både under research og under opphaldet.

Fire av 21 episodar er frå STranmdaområdet, men vinnaren vart kåra i siste program på Nordkapp som vanleg.

- Vi kjem gjerne igjen, legg Stiansen til.

Lengtar du etter sommaren kan det bli mimring tilbake til fleire varmegrader i TVNorge sin programserie som startar søndag.