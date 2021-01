Boltra seg i snøen på Fjellsætra

Nyhende

I helga har det kome etterlengta snø til skitrekka. Strandafjellet har allereie halde ope ei stund, medan det var sesongopning ved Sunnmørsalpane skiarena Fjellsætra i helga. Det såg ut til at små og store kosa seg i skibakken.





Tiltak

- Her har vore passeleg med folk og det ser ut til at dei som er her kosar seg, seier Tore Utgård, som legg ned ein stor frivillig innsats for skitrekket på Fjellsætra. Utgård fortel at det er gjort mange tiltak for å følgje smittevernplanen, mellom anna ved bruk av hanskar, munnbind, antibac, pleksiglas og kontroll på kor mange personar som oppheld seg i anlegg, varmestove og kafe. Det er også laga til fine turløyper i langrennsanlegget, som mange har nytta siste dagane.