Ingvar Perry Emdal starta Ous og Emdal bygg AS, saman med Jens Peter Ous for snart 40 år sidan. No skal sonen Vegar ta over.

– Eg grugleder meg til å ta over bedrifta. Eg hadde ei natt der eg ikkje fekk sove før eg skulle starte, men no er eg litt rolegare, seier han.

Kjent arbeidsplass

Emdal forklarar at han starta å jobbar for Ous og Emdal allereie som 13 åring:

– Eg starta å jobbe for bedrifta for over 15 år sidan. Då vaska eg golvet. Sidan har eg jobba på lageret, som bygningsingeniør og litt på kontoret, så eg har god kjennskap til selskapet.

– Etter at eg byrja å studerte økonomi og leiing, vart det i sommar snakk om at eg kunne ta over sjefsrolla. Deretter har det vore ei glidande overgang sidan september, seier han.

Korleis vil det bli å ta over som sjef etter far din Ingvar?

– No skal pappa ut på byggeplass, etter å ha drive kontorarbeidet litt motvillig, så han storkosar seg som snikkar igjen. Det blir nok litt spesielt å vere sjef for foreldra mine, men vi har ein god dialog.

Emdal seier at det har vore god læring å jobbe med familien. På kontoret sit mellom anna heile familien på rekke og rad.

– Eg er godt kjent med å jobbe saman med familien. Mor mi jobbar også på kontoret med økonomi, søstera mi som arkitekt og bror min som byggeplassleiar.

– Det har vore veldig fint å jobbe saman. Det er litt lågare takhøgd for å seie saker som "no må du ta deg ei skive, eg høyrer du er svolten". Det er nok ganske annleis enn korleis det er på eit vanleg kontor, seier han.

Ny leiarstil

Emdal seier at det ikkje blir dei store endringane på bedrifta no i starten, men påpeiker at han ikkje er same person som far sin.

– Pappa har vore sjef i alle år, og det er framleis han som får flest telefonar og e-postar. Han har vore ein tydeleg skikkelse i lokalmiljøet, så det er nok av gammal vane. Eg byrjar forhåpentlegvis å få fleire førespurnader etter kvart.



Vil bedrifta bli annleis med deg som sjef?

– I første omgang skal vi pusse opp kontoret, men eg kjem nok ikkje til å gjere andre store endringar med det første. Pappa og eg er to forskjellige personar, så vi kjem nok til å ha to forskjellige leiarstilar. Noko blir gjort likt, og noko blir gjort ulikt.