Nyhende

Ann-Renate Langø, dagleg leiar av Promenaden, opna restauranten i Sykkylven i april.

– Frå eg opna og ut sommaren, hadde eg ein god periode. Det var fint vêr, og det var mange som tok turen til restauranten. No går det ikkje like bra. Etter at smitten auka i haust, har det vore mykje færre kundar, seier ho.

Høge utgifter

Langø forklarar at ho måtte permittere stillinga til to tilsette før jul.

– Det har til tider vore så låg omsetning at det er høgre utgifter å halde opent, enn å stenge restauranten. Det går ikkje i lengda å ha ei omsetning på under 1000 kroner dagen.

– Med dei nye smitterestriksjonane som kom søndag, tek det ekstra på. Det er klart eg merkar at eg ikkje kan ha meir enn 20 gjester eller servere alkohol, seier ho.

Langø seier at ho skjønner kvifor folk er forsiktige, men oppfordrar det lokale næringslivet til å bidra:

– Folk er flinke til å ta omsyn til koronarestriksjonane og eg trur alle gjer sitt beste for å halde smittetala nede, men eg hadde håpa at dei lokale bedriftene som gjer det bra, hadde vore flinkare til å støtte eteplassane i lokalmiljøet. Om dei bidrog ein eller to gonger i veka, hadde vi klart oss fint.

Ettersom Langø opna restauranten i fjor, har ho ikkje rett på stønad frå regjeringa.

– Eg har hatt eit kraftig inntektstap i haust. Omsetninga har gått ned om lag 70 prosent. Eg hadde ein god sommar, men eg kan ikkje leve på det for alltid.

– Eg håpar at vi får ein vår og sommar der folk føler seg trygge igjen, og at samfunnet opnar opp att tilnærma normalt. Det er framleis usikkert om det kan bli store arrangement i høve konfirmasjonar og bryllaup. Det håpar eg verkeleg, for no blør det.





– Har gått greitt

Bella Mi Sykkylven hadde også ein tung vår i 2020, men no går drifta som normalt.

– Vi måtte stenge restauranten tre veker i mars. Då vi opna opp igjen, tok det litt tid før omsetninga tok seg opp. Likevel var våren og sommaren bra, og no er drifta tilnærma normal, seier dagleg leiar Rauf Koc.



Koc forklarar at Bella Mia har tilbod om å ete inne eller ta med, men at dei har merka at det har vore litt færre gjester inne i restauranten den siste tida.

– Eg er litt usikker på korleis det blir no med to veker utan alkoholsal og nye smitterestriksjonar. Det blir nok litt mindre gjester enn før, men januar bruker vanlegvis å vere ei roleg tid uansett, seier han.