Sterkt prega etter dødsulykke

(Smp): Det seier Jan Ove Tryggestad, ordførar i Stranda. Fredag ettermiddag mista ei 45 år gammal trebarnsmor livet i ei trafikkulykke i Stordal. Dei tre barna i bilen vart også skadd, ein av dei alvorleg.

Tryggestad fortel at familien no får profesjonell hjelp av psykososialt kriseteam.

Gründerar

– Eg kjende kvinna godt sjølv. Ho og mannen hennar har bygd opp ei bedrift i Stranda kommune, og brukt heile sitt vaksne liv på denne bedrifta.

Ordføraren fortel at familien no mellombels hadde flytta til Ålesund, men at dei ofte var i heimbygda. Ifølgje han var dei på veg dit då ulykka skjedde, og dei frontkolliderte med ein møtande bil i Stordal.

– Det som har skjedd er eit hardt slag for familien, for bygda, ja, for oss alle her inne, seier Jan Ove Tryggestad.

Omfattande etterforsking

Politiadvokat Mathias Häber ved Møre og Romsdal politidistrikt opplyser til Sunnmørsposten at det står att ein god del etterforsking i saka. Mellom anna skal det gjerast fleire avhøyr, og det skal gjerast tekniske undersøkingar av ulykkesbilen.

– Men etterforskinga så langt tyder på at det var bilen med den omkomne i som kom over i motgåande køyrefelt, seier Häber.

