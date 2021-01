Nyhende

Stranda kommune sende i veke 2 ut informasjon til alle heimebuande over 75 år, og dei som bur på institusjon eller omsorgsbustad om informasjon om koronavaksinen.

Dei skriv på sine heimesider at det er viktig å merke seg er at alle heimebuande eldre over 75 år blir ringt opp av kommunen med spørsmål om du ønskjer vaksine. Dei over 75 år som ikkje er blitt kontakta innan 1. februar 2021, må ringe eller sende sms til

telefon 464 11 047. Du får tildelt time av legekontoret når det er din tur.



– Vi føl dei nasjonale føringane. Vi startar derfor med dei eldste først, og sørger for ei god gjennomføring, seier ordførar Jan Ove Tryggestad.

Vaksineskepsis

Tryggestad understrekar at han oppfordrar dei som kan til å ta vaksinen:



– Vi har ikkje registrert det mykje her i kommunen, men det finns skepsis til koronavaksinen på nasjonalt hald. Mi oppfordring er at flest mogleg tar vaksinen. Enkelte kan sjølvsagt ikkje ta den på grunn av allergiar eller andre sjukdommar, så det må dei avklare med legen sin, seier han.

– Vaksinen er først og fremst for den enkelte, men også for å bidra i ein nasjonal dugnad for å stoppe koronapandemien. Sjølv om du ikkje tenker på seg sjølv, må du tenkje på dei rundt deg. Mi enkle oppfordring er derfor å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

Stranda kommune opplyser vidare om at personar som er yngre enn 75 år må vente på tur. Etter kvart som alle over 75 år er ferdig vaksinert, vil det bli moglegheit for digital timebestilling.

Arbeidet vil bli omfattande og kommuneoverlegen oppmodar alle om å gjere det dei kan for å ha best mogeleg kunnskap om koronavaksinen i tida som kjem. Det er viktigast kvar enkelt har eit godt grunnlag for å velje om ein vil ta imot tilbodet om vaksine. Er du i tvil om du av medisinske grunnar skal la deg vaksinere må du avklare dette med legen din på førehand.

Oppfordrar til bruk av munnbind

Kommuneoverlegane i Sykkylven, Stranda og Fjord oppfordrar også om bruk av munnbind på offentleg transport og skuleskyss.

– Dette er i oppfordring, og ikkje eit krav eller påbod. Det gjeld for å sikre deg sjølv og andre mot smittespreiing, seier Tryggestad.

Stranda kommune informerer vidare at god hygiene er særleg viktig, og ingen som har symptom på sjukdom skal følgje bussen. Som eit førebyggjande tiltak, oppmodar kommuneoverlegane om bruk av munnbind. Dette gjeld særleg passasjerar over 14 år.