Blir tatt hand om av Møbelmuseet

Nyhende

Fleire av brosjyrane omhandlar ulike møbelverksemder i Stranda og Sykkylven. Hallvard Hatlehol er glad for at museet no vil ta hand om det store arkivet.

– Det var Svein Asbjørnsen og Jan Lade som kom på sporet av det unike arkivet til trykkeribedrifta Hatlehols i Brattvåg. Dei to har alltid vore til god hjelp for Møbelmuseet i Sykkylven. Tidlegare marknadssjef Hallvard Hatlehol var bekymra for det omfattande arkivet som inneheld unike katalogar, brosjyrar og dias-bilete. Svein og Jan pakka ned arkivet på ein forsvarleg måte, og fekk det transportert til museet, seier møbelhistorikar Eldar Høidal.

Digitalisering

Det rikhaldige arkivet som vil bli digitalisert, vil vere med på å dokumentere utviklinga for møbelindustrien, ikkje berre i Stranda og Sykkylven, men også for store delar av landet. Hatlehols Trykkeri som starta med trykking av brosjyrar etter krigen, fekk etter kvart ei stor kundegruppe. Den grafiske revolusjonen starta for alvor på byrjinga av 1960-talet. I 1968 flytta trykkeriet inn i det nye industribygget til Brattvåg Kraftverk. Møbelbransjen gav Hatlehols prestisjetunge oppdrag, og var store kundar av bedrifta som produserte kvalitetsbrosjyrar.

Kvalitet

– Vi hadde både verktøy og folke til å levere kvalitet, seier Hallvard Hatlehol til lokalavisa Nordre, og han kan ikkje få fullrost alle medarbeidarane nok.









Eldar Høidal seier at det rikhaldige arkivet fortel mykje om den norske møbelhistoria.

– Vi har eit omfattande arbeid framføre oss med å systematisere arkivet, som eg vonar mange kan få nytte av. For nokre år sidan fekk vi også hand om fotograf P.P. Lyshol i Sykkylven sitt fotoarkiv av møblar gjennom mange år. Dette arkivet er no digitalisert, og har base på Sunnmøre Museum i Borgundgavlen, seier Eldar Høidal.