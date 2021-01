Butikkhistorie mellom to permar

Nyhende

Svein Aure seier han er svært nøgd med sluttresultatet, som var ferdig trykt før jul.

– Boka er ei utvida og redigert utgåve til boka som vart gitt ut til 125-årsjubileet, og som vart skriven av Eldar Høidal. Bjørn, eg og Kjetil Tandstad har supplert med det som har skjedd dei siste 25 åra, seier han.

Femte generasjon

Aure er sjølv svært historieinteressert og synest det er verdifullt å få skriven det som skjedd i bedrifta som oldefar hans, Severin Karlsen Aure starta 1870.

– B.S. Aure har ei lang historie som strekk seg over fleire generasjonar. I byrjinga på 1900-talet tok bestefar min, Bastian over drifta og i 1932 gjekk far min, Selmer, inn i firmaet. Ein kan vel seie at det heile vegen låg i korta at bror min og eg skulle ta over så snart vi vart ferdige med militærtenesta. Bjørn starta for fullt i 1967 og eg kom etter i 1971. Erling Eliassen, som i dag er dagleg leiar, er femte generasjon.

– Det er ikkje mange butikkar på Sunnmøre som kan skilte med å ha drive samanhengande like lenge som B.S. Aure AS, seier Aure.





Utvikling

Han kan sjå tilbake på ei spennande og rivande utvikling.

– 1970-talet var ei tid der utviklinga ved bedrifta var stor, og det same var investeringane. I 1975 kjøpte vi Klocks Lenestolfabrikk, der vi mellom anna bygde nytt lager. Og i 1977 vart handelslagsbygget kjøpt. Hotellet heldt til i andre høgde og i første etasje pussa vi opp og opna ei ny og stor jernvareavdeling i november same år.

Tillit

På spørsmål om korleis det er mogleg å drive ein butikk samanhengane i så mange år, har Aure heilt klare meiningar.

– Det handlar om tillit og å ta vare på kundane og vere ærleg ovanfor dei. Og så skal ein ikkje ha vyar om å bli så frykteleg store, men heller heile vegen stå trygt i det ein held på med. Eg meiner at der har ein svar på korleis det er mogleg å overleve som bedrift i minst 150 år, avsluttar Svein Aure.





1870: Severin Karlsen Aure, fødd på Karlplassen på Tynes i 1848, byrjar som skreddar og sper på inntekta med å spele klarinett til dans og i bryllaup. Dette året startar han med småhandel med varer som låg til skreddarfaget, som nål og tråd, knappar og andre småting.



1878: Severin og kona Ane opnar fast handel i Prestestova.



1884: Severin kjøper hus i Haugbukta, der dei både bur og driv handel.



1894: Det vart bestemt at det skal byggjast kai og kaihus med butikk og hotell på Aure. Ane og Severin handlar raskt og kjøpet tomt og bygg stort hus med butikk, bustad, bakeri og hotell rett over vegen for kailaget sitt hus.

1902: Bastian Aure, son til Ane og Severin, tek over ansvaret for butikkdrifta. Han utvidar varesortimentet og skaffar seg fleire agentur, blant anna på støypegods frå Ulefos Jernverk. Eter kvart som det vert fleire bilar, byggjer han bensinpumpe for Norske Shell. Bastian driv ei tid stort som mjølgrossist og har agentur for bergensfirmaet Johan R. Rogge på Sunnmøre og i Romsdal.

1923: Siste bakarsveinen hos B.S. Aure, Anton Roald frå Vigra, gifter seg med Astrid, eldste dottera til Bastian og kona Lina. Dei tek over bakeriet og driv kafé og bakeriutsal.

1932: Selmer Aure, eldste sonen til Bastian og Lina, går inn i firmaet i 1932. Han har gått på Bergen Handelsgymnasium og også arbeidd nokre år i Bergen. Firmaet endrar namn til B.S. Aure & Søn.

1939: Aurebrannen, som legg store delar av sentrum i oske, tek også husa til B.S. Aure & Søn. Svært lite vert berga. Men etter ei veke er ei brakke bygd og handelen i full gang. Nytt hus i mur vert sett opp våren etterpå. Bastian døyr i 1943, 64 år gamal.

1946: Etter kvart kjem det eigen pølsemakar/slaktar og dei får eige slaktehus i Haugbukta.

1956: Eit lagerbygg, der det blant anna er røykomn for pølser og fisk, tek fyr og brenn ned. Butikken, som er i betong, vert berre røykskadd. Etter brannen vert resten av tomta bygd ut, men berre i ein etasje. Her vert det lagerplass til kraftfôr, omnar og kaminar, vindaugsglas og ikkje minst rom for ein ny pølsemakarverkstad.

1965: Det vert bygt på to etasjar på butikken som inneheldt bustadar. Ein ny jernvare- og sportsbutikk på 100 kvadratmeter får inngang frå Kyrkjevegen. Bjørn, eldste sonen til Selmer og Lovise, er ferdig med gymnaset i Ålesund og går inn i drifta.

1970: Det året bedrifta feirar hundreårsjubileum kan dei markere at fjerde generasjon er komne med. Svein Aure følgjer den eldre broren Bjørn inn i firmaet.

1975: B.S. Aure kjøper bygningen til Klocks Lenestolfabrikk og byggjer nytt lager for kraftfor og kunstgjødsel. Fabrikkbygningen vert sett i stand og leigd ut.

1977: B.S. Aure kjøper bygget til Handelslaget på Aure og går i gang med ei omfattande oppussing av butikklokala etter at Handelslaget har flytta ut. Her kjem ei ny jernvareavdeling samtidig som det frigjer plass for sportsavdelinga, som kan utvide sortimentet.

1977: Butikken i Hundeidvik går konkurs og Bjørn og Svein Aure tek over. Det måtte nybygg til. Det nye selskapet Brødrene Aure AS opnar ny butikk i 1979 og får bank og post inn i same bygget. Butikken vert seld i 1986.

1988: Firmaet sit no med tre bygningar i sentrum, og desse vert skilde ut i eit eigedomsselskap: B.S. Aure Eigedom AS. Driftsselskapet B.S. Aure AS får inn to av dei tilsette på eigarsida; Erling Eliassen og Ivar Hopen. Seinare kjem også Kjell Hafsås inn. Firmaet overdreg daglegvareavdelinga til Kåre Atle Vangen.

1990: Jernvareavdelinga går inn i Jernia-kjeda.

1994: Eigedomsselskapet byggjer om fabrikkbygningen i Haugbukta og bygg nytt helse- og sosialsenter for kommunen. I toppetasjen kjem det åtte husvære som eigedomsselskapet eig og leiger ut.

1994: Jernvareavdelinga vert kåra til landets beste Jernia-butikk på profilering.

2000: Hotellet i Strandgata 12 vert lagt ned. Då har det vore samanhengande hotelldrift på denne tomta sidan 1895. Dette gir plass til ei dobling av arealet til jernvare- og kjøkkenutstyrsbutikken. Andre etasje vert butikk, kontor og personalrom, medan tredje etasje og loftet gir plass til fire store leilegheiter.

2001: Sportsavdelinga vert flytta til lokala der det tidlegare har vore daglegvarebutikk. Dei tidlegare lokala til sportsbutikken vert leigd ut til Silhuett AS.

2007: B.S. Aure kjøper Sykkylven Fargehandel. For å få målingsavdelinga nærare jernvarebutikken, byter ein plass med sportsbutikken.

2009: Omnar og peisar er ei viktig, men plasskrevjande varegruppe. B.S. Aure leiger lokale i nabohuset og riv veggen slik at omnsbutikken vert liggjande side om side med jernvareavdelinga.

2015: Peisavdelinga vert flytta opp i andre etasje. I tillegg til peisavdelinga vert slikt som arbeidsklede og større snikkarsager flytta opp. Kjøkkenavdelinga får mindre plass, men kjem på gateplan.

2017: B.S. Aure Sport AS vert eige selskap og Sunnmøre Sport Holding AS, som driftar fire andre Intersportbutikkar på Sunnmøre, kjem inn som deleigar og tek over ansvaret for den daglege drifta.

2019: Fargeavdelinga byter plass med kjøkkenavdelinga. Ei litt krympa fargeavdeling får plass i Vad-butikken. Kjøkkenutstyrsavdelinga, som får totaloppussa lokale, er den største i Jernia-kjeda.

2020: 150 årsjubileum.

(Kjelde: B.S. Aure. 150 år med handel i bygda)