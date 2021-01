Straumprisane til vêrs

Nyhende

– Straumprisane på straumbørsen er like for heile landet. No gjekk straumprisen opp ein del førre veke, og siste veka har vi hatt ein snittpris på 50 øre per kilowattime, fortel Magnus Holan til Nyss.

Holan er marknadskonsulent hos Stranda Energi AS, og fortel at dei høge prisane skuldast det kalde vêret som har vore i det siste.

– Onsdag var spotprisen på 42 øre, men torsdag vil den vere 73 øre, og det er fordi det er meldt kaldvêr i Sør-Norge. Enkelt sagt kan ein seie at prisane følger vêrmeldinga. Er det tørt og kaldt blir det dyrare, og er det vått og mildt er det billegare, forklarer Holan.

Unnataksår

2020 var eit unnataksår på mange måtar, òg når det gjeld straumprisar. Grunna mykje regn og mykje vind var prisane rekordlåge heile året.

– I 2020 var det rekordmykje vatn, og reservoara i Sør-Norge var nær smekkfulle. Samstundes kjende vi òg effekten av vindkraft. Det var mykje vind i fjor og produsert mykje vindstraum. Saman med fulle magasin i Sør-Norge gjorde det at prisane gjekk til botns, seier Holan.

Dette gjorde at Norge kom godt ut samanlikna med våre nordiske naboar. Holan kjem her med eit døme frå Oslo og Stockholm.

– 25. juli var spotprisen for straum 1,5 øre per kilowattime i Oslo, medan den var på 216 øre i Stockholm, seier han.

Ein annan faktor var overføringskablane ut av landet. Desse gjer at Norge kan selje overskotsstraumen sin til utlandet, og samstundes importere straum når det er lite å ta av her.

– I fjor var ikkje desse kablane heilt oppe og stå, som gjorde at overskotet blei att her i landet, og prisane sank. Det gjorde at 2020 blei eit unnatak samanlikna med normalen, seier Holan.

Her viser han til at snittprisen på straum frå 2010 til 2019 var på litt over 30 øre, medan snittprisen for 2020 var på rundt 10 øre.

– Vi forventar ikkje at dette vil skje igjen, seier han.

Høge vinterprisar

Som Holan tidlegare har fortald, følger straumprisane vêrmeldinga frå dag til dag. Dette gjeld òg for straumbørsprisane, som følger langtidsvarslinga.

– På børsen kan ein sjå lenger fram i tid for kva som er forventa straumprisar. Slik det ser ut no, vil prisane framleis vere høge i februar og mars før det blir lågare seinare på året, men ned til fjorårsnivået blir det nok ikkje, seier han.