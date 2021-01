Produserer munnbind i stor skala

Nyhende

Kvar fjortande dag blir om lag ein halv million munnbind sendt ut av produksjonslokala i Næringsfabrikken i Sykkylven. Innovern AS, som i dag har fjorten tilsette, fekk for kort tid sidan på plass ei ny og tredje produksjonslinje. Styreleiar Leif Jarle Aure seier at dei har planar om vidare satsingar og investeringar.