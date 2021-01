Nyhende

Strålande vêr førte til at mange tok turen til Fjellsetra for å stå på ski denne helga. Styreleiar ved Sunnmørsalpane skiarena Fjellsætra, Tore Utgård beklager over manglande kontroll på talet på besøkande laurdag.

– Vi hadde rett og slett ikkje sett oss godt nok inn i det nye betalingssystemet som igjen førte til at det vart selt for mange heiskort på nett laurdag, seier han.