Nabofabuleringar med meir ...

Kjell Løseth

Pensjonist, tidligare sjulesjef og forfattar

Redaktør Kjøde med staben sin såg før nyttår ut som rista, eksplosjonsklare brusflasker. Årsaka er klår: Det er vel ingen som kan motstå styrken i ein ide når tida er moda. Men for å bruke langrennsspråket sin terminologi er det ikkje spøk å gå over frå enkeltdans i motbakkar til hoppande padling og dobbeldans i lag med Sunnmøringen. Etter nokre få gjennomkøyringar ser det ut til at forma til NYSS- laget verkeleg har losna og er på plass!

Synspunkt ja. Det er ikkje det same som standpunkt – det kan eg ikkje ha her. Men synsvinkel kan vere det same som oppfatning. Her vel eg å nytte meg av det. Ei oppfatning kan vere både rett og gale Sjølv har eg ein uvane til ikkje å halde meg til det eg veit, men det eg trur meg å vite. Ha det i minne når du les vidare.

Frå redaksjonelt hald har underteikna fått beskjed om ikkje å skrive om eigne kjepphestar eller agitere politisk eller henge ut nokon. Neidå, eg skal ikkje nemne Trump, men det går vel an å seie at ordførarane våre Drotninghaug og Tryggestad er trivelege karar!

Den verste jula er over. Ut med nissar, englar julekransar og alskens krimskrams. Med livet til låns har eg fått plukka ned julelys frå garasjeveggar og livsfarlege bjørketre. Normannagranjuletreet inne er hausta. Då er det lett å gjere seg eit smil om munnen og nesten bli litt poetisk av glede:

Ho stod som på nåler

Kvar gong ho blei kyssa

Det gjorde ho då også

-For juletreet dryssa!

Likskap og ulikskap

Strandaren og pendlaren Svein Lunde blei nyleg glimrande portrettert i NYSS. Han uttrykkjer at det er liten skilnad på folket i Stranda og Sykkylven: «Eg har vanskar med å skilje ein sykkylving og ein strandar», seier han.

Når ein så høgt respektert mann i begge kommunane – industrimann og politikar og alt som er, seier dette, må det vel vere sant? Nåja, vi skal sjå litt på det! Eg gjer merksam på at kommunane består av mange bygdelag med ymse skilnader, særmerke, innfødde og ikkje innfødde. Det får eg kome attende til ein annan gong. Men altså: Pendlaren Lunde med arbeidsplass i Sykkylven synest å vere hjernevaska av sykkylvingane til å tru at dei er fullt på høgde med strandarane. Ved første augnekast på det ytre kan det sjå slik ut, men legg merke til framtoningane til dei innfødde strandarane. Dei har ein litt brattare og breiare nakke enn sykkylvingane. Så kan ein lure på kvifor: Når eg køyrer over Strandafjellet og ser nedover mot sentrum, dukkar radiokåsøren Arthur Klæbo opp. Han beskreiv Stranda som Norges Monaco. «Står ein ved sjøen, må ein bøye nakken bakover for å få med seg eit syn av hagar og hus som berre Gud kan ha pønska ut», sa han og la til «Når naboane i Sykkylven må nøye seg med brosme og småsei, et strandarane kveite med meierismør på».

Er det rart dokke at det blir bratte og breie nakkar av slikt, og ikkje den lutande haldninga som sykkylvingane har?

Mobbing?

Er det mindremannskjensle som syner seg i utallege fleipingar mot strandarane. Døme: Ein sykkylving gjekk tur over Roalden. Så oppdaga han at han hadde kome over grensa til Stranda. Då sette han seg ned og gret. Då kom ein engel. «Kva græt du for?» Gråtkvalt sa han «Eg er på Stranda»!. Då sette engelen seg ned og gret i lag med han.

Ansvar

Eg har lært at ein ikkje berre er ansvarleg for det ein skriv, men det ein ikkje skriv – når det er naudsynt å skrive noko. Derfor gjer eg det naudsynte – for lærdomen si skuld. Det gjeld språket eller dialekta. Korleis brukar vi lepper, tenner, tunge, drøvel, strupehovud og nasehole for å forme orda som kjem ut av munnen – talespråket om ein vil. Her har strandarane noko å lære! Eit lite døme: Danna sykkylvingar seier « e he ikkje ete» Strandarane seier «ej hææækje æte», og er i tillegg grove i målet. Nesten katastrofalt!

Slikt kan forbetrast og lærast. Noko som strandarane kan lære bort til naboane er å helse på folk. Ser ein strandar eit menneske, kan du vere sikker på at handa er strekt fram på fem meters avstand. God dag, God dag! – og viser at han vil deg vel. Sykkylvingane er mykje meir tilbakehaldne. Handa er nesten gøymd. Den sosiologiske forklaringa på skilnaden her er openberr. Strandarane har i generasjonar gjennom internasjonal turisme sett kor viktig det er å by på seg sjølve og helse i aust og i vest. Det løner seg!

Ikkje kravstore

Personleg har eg sansen for strandarane -, ikkje berre for at eg har ein haug med gode slektningar der. Lyd og lag inviterer meg ofte til «å seie nokre ord». Lurer av og til om det kan vere for å sjå ein sykkylving som dummar seg ut – og klappe for det! Nei, forresten det det trur eg ikkje. For nokre år sidan var eg der på ein eldredag. Eg strupla og taut om alt og ingenting, eller eit beslekta emne. Etter at applausen hadde lagt seg kom ei lita, blid eldre kvinne fram til meg. «Du må kome att Løseth, du skjønar vi stiller ikkje så store krav»!

Så vonar eg at lesarane har kome til endeleg uklårheit om både eitt og hitt!