Nyhende

Det er vinter, og januar har vist seg frå si kaldaste side. Kvikksølvet har vore under null over fleire dagar, og mange fyrer derfor med ved for å halde varmen i kulda. Nyss har teke turen til Sykkylven brannstasjon for å ta ein prat med feiar og brannførebyggar Kjetil Hanssen om korleis ein fyrer korrekt, og korleis ein kan unngå uhell i høve med fyring, som til dømes pipebrann.