Fleirtalet i Nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven:

Vil samarbeide med Rema om «operahuset»

Med sju mot fem røyster gjekk Nærings- og utviklingsutvalet sist måndag inn for at Sykkylven kommune skal halde fram dialogen og samarbeidet med REN Sykkylven AS, som vil bygge ein ny Rema-butikk ved Kaitrappa i Aure sentrum.