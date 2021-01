Vil halvere ferjebillettprisen

Nyhende





Sykkylven Ap har lenge arbeidd for å få senka ferjetakstane.

– Vi har saman med Møre og Romsdal Ap fått fullt gjennomslag i sentralstyret for halvering av ferjetakstane i heile landet. Det betyr at i partiprogrammet, som skal vedtakas på landsmøtet i april, lovar Ap at om ein kjem i regjering så vil dette bli ein realitet. Halvering av ferjetakstane vil få stor betydning for innbyggarar og næringsliv langs kysten. Dette vil også vere positivt for befolkningsutviklinga i Stranda og Sykkylven, seier Hans Petter Brunstad Sørensen, gruppeleiar i Sykkylven Ap.

– For mange langs kysten er ferje den einaste alternative reiseveg. Vi har høyrt sterke historier om familiar som vurderer å flytte fordi dei må betale fleire titals tusen i ferjebillettar i året. Det er urettferdig og kan ikkje halde fram, meiner Per Vidar Kjølmoen, Ap sin 1. kandidat til Stortingsvalet. Han seier at ein viktig grunn til at billettprisane har stige urimeleg mykje dei siste åra, er ei omlegging av inntektssystemet for fylka, som Ap stemte imot.

– Den har gitt store ferjefylke som Møre og Romsdal store kutt i overføringane. Prisen har vanlege folk måtta betale, avsluttar Per Vidar Kjølmoen.